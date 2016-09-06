نمایش «بهشت ۵۰ درجه بالای صفر» در مهرواره تئاتر ماه اجرا خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان خوزستان، «بهشت ۵۰ درجه بالای صفر» با موضوع دفاع مقدس به نویسندگی مشترک «علی حیدری» و «طیبه نیک آزاد» از ۲۳ تا ۳۱ شهریورماه جاری در دومین «مهرواره تئاتر ماه» همه روزه از ساعت ۱۸ در تماشاخانه مهر حوزه هنری به روی صحنه می رود.

مسعود زبیدی، طیبه نیک آزاد، طاهره نیک آزاد، زینب حقیقت، علی شیخ رباط و شهرام پور عسکر در این نمایش از آبادان ایفای نقش می کنند.

این نمایش، موفق به برگزیده شدن در انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس از سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و همچنین تقدیر بهترین بازیگری زن از سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر شده که از جمله افتخارات نمایش «بهشت ۵۰ درجه بالای صفر» است.

یادآور می شود دومین «مهرواره تئاتر ماه» با اجرای ۹ اثر نمایشی از برگزیدگان تولیدات مراکز استانی حوزه هنری، طی ۴۶ روز در تماشاخانه های «مهر» و «ماه» حوزه هنری در تهران میزبان تماشاگران خواهد بود.