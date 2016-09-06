روابط دیپلماتیک و تجاری سنگال و پاکستان افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «ماکی سال» رئیس جمهور سنگال در راس هیئتی بلند پایه به اسلام آباد سفر کرد و با «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور سنگال خواستار تاسیس سفارت در اسلام آباد و افزایش سطح روابط دیپلماتیک و تجاری میان دو کشور شد.

نواز شریف نیز از افزایش سطح روابط دو کشور استقبال کرد و گفت: پاکستان می تواند تولیدات زراعی و چرم و پوست خود را به سنگال صادر کند و برای افزایش روابط تجاری بین دو کشور وزیر تجارت پاکستان در آینده ای نزدیک به سنگال سفر خواهد کرد.

شایان ذکر است دولت پاکستان در سنگال اقدام به گشایش شعب بانکی خواهد کرد. دو کشور تصمیم گرفتند در زمینه تبادل اطلاعات امنیتی، مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر، قاچاق انسان و مبارزه با تروریسم با هم همکاری کنند.

از سویی دولت اسلام آباد به دانشجویان سنگالی علاقمند به ادامه تحصیل در پاکستان بورسیه تحصیلی اختصاص می دهد.