حضور رضا امیرخانی در پویش کتاب خوان مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، رضا امیرخانی در ویدئویی برای طرح کتابخوان مجازی، ضمن معرفی کتاب «جانستان کابلستان» با اشاره به فراموش شدن و رنگ باختن سفرنامهنویسی در سالهای اخیر، نگارش این کتاب را بازگشتی به این ژانر مهم و از یاد رفته و احیای آن عنوان کرد.
نویسنده کتاب «ارمیا» در بخشی از این ویدئو با انتقاد از سفرهای فاقد جذابیت و تکراری این دوره میگوید: در سفرهای ما دیگر خیلی اتفاقهای خاصی رخ نمیدهد. برای همین به نظر من سفرنامهها به یک معنا از بین رفتهاند و سالهاست کسی روی آن کار نکرده؛ برای همین من با خودم فکر میکردم که چگونه میتوان قالب سفرنامه را بار دیگر احیا کرد؟
وی جانستان کابلستان را تلاشی در جهت احیای قالب سفرنامهنویسی عنوان کرد و گفت: من در این کتاب سعی کردم بار دیگر به سراغ سفرنامهنویسی بروم و از ابتدا آن را بسازم. برای همین، اولین کاری که انجام دادم به هیچکدام از تورهای مسافرتی که اغلب مردم با آنها سفر میکنند نرفتم و به جای آن به اتفاق خانواده عازم افغانستان شدم. جانستان کابلستان ماجرای سفر یک نویسنده و خانوادهاش به افغانستان است.
«جانستان کابلستان» سفرنامهای از این نویسنده است که در سال ۱۳۹۰ توسط نشر افق در ۳۴۸ صفحه منتشر و به بازار نشر وارد شده است. این کتاب همچنین یکی از چهار عنوان معرفی شده از سوی نهاد کتابخانههای عمومی کشور در طرح کتابخوان شهریورماه ۱۳۹۵ است.
کتابخوان مجازی، پویشی است که از ابتدای سالجاری در ادامه سلسله نشستهای کتابخوان شکل گرفت و طی فراخوانی از عموم مردم و نخبگان در حوزه های مختلف، دعوت کرد تا کتاب مورد علاقه خود را در قالب فایل ویدئویی (به مدت ۱ تا ۷ دقیقه) از طریق ارسال به شناسه کاربری در پیام رسان تلگرام recive_ketabclip@، در فضای مجازی به اشتراک بگذارند.
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