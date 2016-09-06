ایجاد شهرک صنعتی قطعات خودرو با چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، علی یزدانی در نشست مشترک با هیاتی از استان گواندوگ چین با اشاره به روابط دیرینه میان دو کشور، اظهارداشت: دولتمردان این کشور به وضعیت فرهنگی، صنعتی و اقتصادی ایران اشراف دارند و امیدوارم به توافقات مهم و مفیدی در مورد همکاریهای اقتصادی، صنعتی و تجاری فیمابین این سازمان و استان گواندونگ چین دست پیدا کنیم.
وی اهمیت حضور این هیات را با توجه به پتانسیلهای موجود در ایران و کشور چین به ویژه استان گواندونگ مهم توصیف کرد و افزود: در حوزه بنگاههای کوچک و متوسط به ویژه در زمینه پوشاک، سنگ تزیینی، قطعات خودرو و فرش میتوانیم همکاریهای مشترک خوبی داشته باشیم.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه به سرمایهگذاری مشترک جهت ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این سازمان طی یادداشتتفاهم با وزارت بازرگانی کشور چین، در حال انجام مذاکرات نهایی جهت ایجاد شهرک صنعتی مشترک قطعات خودرو است.
یزدانی با اشاره به اینکه امیدواریم پروژه ایجاد شهرک صنعتی ایران-چین با همکاری مسئولان استان گواندونگ با سرعت بیشتری نهایی شود، گفت: در کشور ما ۹۶ درصد صنایع در قالب sme و بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در قالب بنگاههای خرد مشغول به کار هستند و این آمادگی وجود دارد در زمینه رشته صنعتهایی که مطرح شد، با یکدیگر همکاری مشترک داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران متولی ۹ منطقه ویژه اقتصادی است، افزود: این مناطق نیز مانند شهرکهای صنعتی، دارای شرایط و بسترهای مساعدی برای سرمایهگذاری خارجی هستند.
گفتنی است، استان گواندونگ چین، بزرگترین قطب تجارت خارجی کشور جمهوری خلق چین است و همچنین ۲۵ درصد وارادات ایران از کشور چین از این استان است. سالانه نمایشگاههای بسیاری در این استان با حضور شرکتهای معتبر خارجی به خصوص دو نمایشگاه بزرگ بینالمللی بهاره و پاییزه در شهر گوانگژو مرکز این استان برگزار میشود. این استان با جمعیت ۱۰۵ میلیون نفر پرجمعیتترین و ثروتمندترین استانچین است. حجم تجارت خارجی این استان در سال گذشته بیش از یک هزار میلیارد دلار بوده است.
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