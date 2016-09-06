به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، هفدهمین مراسم تکریم از هنرمندان و اصحاب قلم و فرهنگ را به پادسداشت از مقام هوشنگ مرادی کرمانی اختصاص داد.

در این مراسم که با عنوان «سلام ماه» روز شنبه ۲۰ شهریور ماه برگزار خواهد شد، جمعی از اهالی قلم درباره این نویسنده به اظهار نظر خواهند پرداخت.

مراسم پاسداشت از مقام هوشنگ مرادی کرمانی از ساعت ۱۸ در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) واقع در خیابان ولیعصر(عج)، بلوار اسفندیار برگزار می‌شود.

هوشنگ مرادی کرمانی ۱۶ شهریور ماه سال جاری وارد هفتاد و سومین سال از زندگی خود رسید. وی در طول دوران فعالیت خود توانسته عناوین بین‌المللی از جمله جایزه جهانی اندرسن در سال ۱۹۸۶، جایزه کتاب سال کودکان و نوجوانان اتریش در سال ۱۹۹۴، سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه در دوازدهمین جشنواره فیلم فجر، جایزه مهرگان ادب و جایزه خوزه مارتینی (نویسنده و قهرمان ملی آمریکای لاتین) در سال ۱۹۹۵ میلادی را کسب کند.