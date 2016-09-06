اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای رونق تولید و اشتغال در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری ظهر سه شنبه در اولین همایش انجمن صنفی کشاورزان و در ۳۱ امین مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی لرستان که در سالن جهاد کشاورزی خرم آباد برگزار شد، با اشاره به اینکه مبنای پیشرفت های علمی صنعتی و اجتماعی مرهون زحمات بخش کشاورزی است، اظهار داشت: امروز کشاورز ما به این نتیجه رسیده که در کنار فعالیت های خود در مزرعه نیازمند یک صنف است که از این مسیر حقوق خود را دنبال کند.

لزوم تقویت نظام صنفی کشاورزی

وی افزود: نظام صنفی کشاورزی بیش از ۲۰ وظیفه قانونی داشته و بر اساس وظایفی که قانون برای آن تعیین کرده است حرکت می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه کشاورزان و بهره برداران باید به عضویت نظام صنفی کشاورزی درآیند، عنوان کرد: از آنجا که شاکله این نظام صنفی خود کشاورزان و تولیدکندگان هستند لذا کشاورزان باید از این فرصت به خوبی استفاده کرده و از طریق این نظام صنفی به خواسته ها و مطالبات خود دست یابند.

غضنفری با بیان اینکه نظام صنفی بر اساس قانون و وظایفی که برای آن مشخص شده رسما نمی تواند کار اقتصادی انجام دهد، اضافه کرد: تعاونی ها نیز نمی توانند به نظام صنفی تبدیل شوند اما ترکیب نظام صنفی و تعاونی ها می تواند دستاوردهای مثبتی به همراه داشته باشد به طوری که اگر معاملات اعتباری تعاونی ها احیا شود هم طریقه تهیه مواد اولیه مشخص شده و هم تکلیف بازار محصول معلوم می شود.

وی بر لزوم تقویت نظام صنفی کشاورزی تاکید کرد و گفت: اگر نظام صنفی کشاورزی به مالکیت اعضا خود هویت ببخشد می تواند برای تامین منابع خود از بانک ها کمک بگیرد و تعاونی ها نیز می توانند برای قوت نظام صنفی شرط بگذارند به عنوان مثال شرط عضویت در تعاونی ها را داشتن پروانه از نظام صنفی بدانند.

اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای رونق تولید و اشتغال به لرستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه لرستان یکی از سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی در کشور است، عنوان کرد: این فرصت پیش آمده برای لرستان به دلیل وجود ظرفیت های بزرگ در حوزه کشاورزی، انسانی و طبیعی استان بوده است و اقتصاد مقاومتی مانند ساختمانی بوده که باید آن را در مقابل شوک های سیاسی، اقتصادی و ... مقاوم باشد.

غضنفری با اشاره به اینکه روند رو به رشد افزایش مهارت و دانش در بین تولیدکنندگان استان ایجاد شده است، بیان داشت: لرستان در مزارع دیم خود رتبه هشتم در تولید گندم را داشته است که این موفقیت علاوه بر تاثیر بارش های خوب سال گذشته به دلیل کارهای فنی و کارشناسی در حوزه کشاورزی استان بوده است.

وی با اشاره به اینکه با پایلوت شدن لرستان در بحث اقتصاد مقاومتی مشکل بالغ بر ۱۶۰ واحد تولیدی استان حل شده و وارد مدار تولید شدند، تصریح کرد: بعد از تدوین سند اقتصاد مقاومتی در لرستان طی سال جاری حدود دو هزار میلیارد تومان در این استان سرمایه گذاری شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه بخش کشاورزی استان مستعد بوده و تولید آن حدود چهار میلیون تن است، عنوان کرد: بحث تغییر در الگوی کشت، استفاده بهینه از منابع، تغییر شیوه های آبیاری و ... در دستور کار حوزه کشاورزی استان است.

غضنفری با بیان اینکه طی دو سال اخیر ۳۰ درصد تمام سال های گذشته اراضی کشاورزی استان به سیستم های آبیاری مدرن مجهز شده اند، افزود: امسال نیز تا کنون نزدیک دو هزار هکتار از اراضی استان به سیستم آبیاری مدرن تجهیز شده اند.

وی بر لزوم مشارکت بانک ها با حوزه کشاورزی استان تاکید کرد و گفت: تا کنون نزدیک ۵۰۰ میلیارد تومان از محل سند اشتغال و کارگروه رونق تولید منابع به استان تزریق شده است.