عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

*الحيات
- جرج بوش خواستار تعيين يك استراتژي براي انتقال سريع قدرت به عراقي ها شد
- كاندوليزا رايس مشاورامنيت ملي بوش : واشنگتن همواره مجاهدين خلق را از نزديك تحت نظر دارد
- كشته شدن 24 نظامي ايتاليايي و عراقي در حمله انتحاري يكي ازفداييان صدام در شهر ناصريه
- ژاپن وضعيت امنيتي عراق را براي اعزام نيرو بسيار خطرناك دانست
- 28 كشته حاصل حمله به مقر نيروهاي ايتاليايي در شهر ناصريه
- كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد خواستار انتقال سريع قدرت به مردم عراق شد
- پليس عراق به پناهگاه سارقان در شمال عراق حمله كرد
- كشته وزخمي شدن دو نظامي آمريكايي درشهر بغداد
- امير نايف: اوضاع را به شدت تحت كنترل داريم و به هيچ كس اجازه نمي دهيم امنيت را برهم بزند
- سه نظامي آمريكايي در شهر كركوك و فلوجه عراق زخمي شدند
- يك هليكوپتر ارتش آمريكا در شمال بغداد هدف تيراندازي قرار گرفت و11تن به دنبال آن بازداشت شدند
- هزار نفر از طرفداران صلح در اعتراض به احداث ديوار امنيتي اسراييل در كرانه باختري تظاهرات كردند
- احمد قريع نخست وزير حكومت خودگردان فلسطين نتايج ديدار احتمال خود را با شارون پيش بيني كرد
*القدس العربي
- ايتاليا بزرگترين خسارت را از زمان جنگ جهاني دوم متحمل شد
- دهها كشته و زخمي در حمله نيروهاي مقاومت به نيروهاي ايتاليايي در شهر ناصريه عراق
- انفجاربمبي شهر بغداد را به لرزه در آورد
- كنگره آمريكا با تحريم اقتصادي و ديپلماتيك سوريه موافقت كرد و به طور تلويحي اعلام كرد كه 135هزار نظامي آمريكايي را درمرزهاي سوريه مستقر مي كند
- مخالفان دولت عربستان انتظار حملات جديد عليه امير نايف را داشتند
*الزمان
- جك استرو : نيروهاي ائتلاف بايد هرچه سريعتر قدرت را به مردم عراق بازگردانند
- يك ساختمان محل اقامت نيروهاي ائتلاف در شهر بغداد با موشك زمين به هوا هدف قرار گرفت
- حافظ اسد خواستار برگزاري انتخابات در عراق شد
- كنگره آمريكا تحريم سوريه را تصويب كرد
- كشته شدن 17 نظامي ايتاليايي و 8 عراقي در عمليات انتحاري يكي از فداييان صدام به مركز نظامي نيروهاي ايتاليايي در شهر ناصريه
- پرتغال همچنان ملزم به زمان اعزام نيرو به عراق است
- نظاميان آمريكايي خودرو حامل محمد بحر العلوم عضو شوراي حكومت انتقالي عراق را به رگبارگلوله بستند
*الشرق الاوسط
- امروز اجساد قربانيان مصري كه درانفجارالمحيا در رياض كشته شده بودند براي خاكسپاري به قاهره بازگردانده شدند
- هواپيماي حامل 5 جسد قرباني انفجاراخير در رياض امروز در بيروت برزمين نشست
- علي رغم اندوه ساكنان رياض اين شهر آرام است
- القاعده از مشاركت 15 عضو اين گروه در حمله به مجتمع مسكوني در شهر رياض خبر داد
- جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) انفجاراخير در شهررياض را محكوم كرد
سرويس بين الملل خبرگزاري مهر : عناوين مهم امروز پنجشنبه روزنامه هاي الشرق الاوسط ، الحيات ، الزمان و القدس العربي به اين شرح است .
*الحيات
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