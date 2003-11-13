عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

*الحيات

- جرج بوش خواستار تعيين يك استراتژي براي انتقال سريع قدرت به عراقي ها شد

- كاندوليزا رايس مشاورامنيت ملي بوش : واشنگتن همواره مجاهدين خلق را از نزديك تحت نظر دارد

- كشته شدن 24 نظامي ايتاليايي و عراقي در حمله انتحاري يكي ازفداييان صدام در شهر ناصريه

- ژاپن وضعيت امنيتي عراق را براي اعزام نيرو بسيار خطرناك دانست

- 28 كشته حاصل حمله به مقر نيروهاي ايتاليايي در شهر ناصريه

- كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد خواستار انتقال سريع قدرت به مردم عراق شد

- پليس عراق به پناهگاه سارقان در شمال عراق حمله كرد

- كشته وزخمي شدن دو نظامي آمريكايي درشهر بغداد

- امير نايف: اوضاع را به شدت تحت كنترل داريم و به هيچ كس اجازه نمي دهيم امنيت را برهم بزند

- سه نظامي آمريكايي در شهر كركوك و فلوجه عراق زخمي شدند

- يك هليكوپتر ارتش آمريكا در شمال بغداد هدف تيراندازي قرار گرفت و11تن به دنبال آن بازداشت شدند

- هزار نفر از طرفداران صلح در اعتراض به احداث ديوار امنيتي اسراييل در كرانه باختري تظاهرات كردند

- احمد قريع نخست وزير حكومت خودگردان فلسطين نتايج ديدار احتمال خود را با شارون پيش بيني كرد

*القدس العربي

- ايتاليا بزرگترين خسارت را از زمان جنگ جهاني دوم متحمل شد

- دهها كشته و زخمي در حمله نيروهاي مقاومت به نيروهاي ايتاليايي در شهر ناصريه عراق

- انفجاربمبي شهر بغداد را به لرزه در آورد

- كنگره آمريكا با تحريم اقتصادي و ديپلماتيك سوريه موافقت كرد و به طور تلويحي اعلام كرد كه 135هزار نظامي آمريكايي را درمرزهاي سوريه مستقر مي كند

- مخالفان دولت عربستان انتظار حملات جديد عليه امير نايف را داشتند

*الزمان

- جك استرو : نيروهاي ائتلاف بايد هرچه سريعتر قدرت را به مردم عراق بازگردانند

- يك ساختمان محل اقامت نيروهاي ائتلاف در شهر بغداد با موشك زمين به هوا هدف قرار گرفت

- حافظ اسد خواستار برگزاري انتخابات در عراق شد

- كنگره آمريكا تحريم سوريه را تصويب كرد

- كشته شدن 17 نظامي ايتاليايي و 8 عراقي در عمليات انتحاري يكي از فداييان صدام به مركز نظامي نيروهاي ايتاليايي در شهر ناصريه

- پرتغال همچنان ملزم به زمان اعزام نيرو به عراق است

- نظاميان آمريكايي خودرو حامل محمد بحر العلوم عضو شوراي حكومت انتقالي عراق را به رگبارگلوله بستند

*الشرق الاوسط

- امروز اجساد قربانيان مصري كه درانفجارالمحيا در رياض كشته شده بودند براي خاكسپاري به قاهره بازگردانده شدند

- هواپيماي حامل 5 جسد قرباني انفجاراخير در رياض امروز در بيروت برزمين نشست

- علي رغم اندوه ساكنان رياض اين شهر آرام است

- القاعده از مشاركت 15 عضو اين گروه در حمله به مجتمع مسكوني در شهر رياض خبر داد

- جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) انفجاراخير در شهررياض را محكوم كرد