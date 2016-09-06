به گزارش خبرنگار مهر، پژمان پشمچی زاده ظهر با حضور در صحن علنی شورای شهر در خصوص بازگشایی پیاده راه ۱۷ شهریور گفت: امروزه پیاده راه ، نه یک انتخاب که یک امر ضروری است و در همه طرح‌های توسعه شهری در سراسر دنیا پیاده راه جایگاه ویژه‌ای دارد و به عنوان یکی از ضرورت‌های دنیای امروز شناخته شده است.

معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه ما درباره این پیاده راه از سراسر مردم تهران نظرسنجی کرده‌ایم گفت: ۷۸ درصد ساکنان از این پیاده راه رضایت دارند، همچنین ۷۰ درصد مراجعین نیز از وضعیت کنونی رضایت داشتند ولی ۸۰ درصد کسبه مخالف بودند . در مجموع ۶۴ درصد ذینفعان با وجود این پیاده راه موافق بوده‌اند.

پشمچی زاده افزود: در کشور انگلیس و هند نیز پیاده راه ایجاد شد و در هر دو مورد ۷۰ درصد کسبه ناراضی بودند. باید بگویم که بررسی ‌های جهانی نشان می‌دهد که این نارضایتی طبیعی است و حتی این موضوع غیر قابل پیش بینی نبود.

وی تاکید کرد: در واقع می‌شد حدس زد که برخی از کسبه به دلیل ابهام در وضعیتشان از ایجاد پیاده راه از این موضوع ناراضی باشند.

معاون شهرداری تهران با بیان اینکه نظر شهرداری به ابقا پیاده راه است گفت: بر همین اساس حالا که اصرار بر بازگشایی این محور است باید بگویم که خیابان صفا تا شهدا دو طرفه خواهد بود، هر چند که بر عملکرد ترافیکی تاثیر موثری ندارد چرا که طی این سالها مردم از شبکه و معابر جایگزین استفاده کرده و با آنها آشناتر هستند.

پشمچی زاده با بیان اینکه از ۱۷ مسیر دسترسی شرقی تنها دو دسترسی خیابان طوفان و خشکبارچی و از ۱۵ دسترسی غربی تنها خیابان بدیع زادگان بازگشایی می‌شوند گفت: توقف وسایل نقلیه در خیابان صفا و ابتدای ۱۷ شهریور قطعا باعث ایجاد ترافیک می‌شود که نصب چراغ راهنمایی می‌تواند در بهبود این مهم موثر باشد.

وی با بیان اینکه اختلاف ما با نظرسنجی میزان رضایتمندی که شورا انجام داده تنها ۲۰ درصد است، گفت: دقت داشته باشید که زیر سوال بردن ارکان و اصول شهرسازی قطعا پیامدهای دیگری نیز به همراه دارد و در حال حاضر شاهد آن هستیم که کسبه در پیاده‌راه‌هایی همچون پامنار با الگو قرار دادن روش اعتراضی کسبه ۱۷ شهریور خواهان بازگشت مجدد این راسته به حالت قبل هستند و بر همین اساس باید در بازگشایی معابر آینده را نیز در نظر داشته باشیم.