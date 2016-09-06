سرشماری نفوس و مسکن در چهارمحال و بختیاری انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله وفایی پیش از ظهر سه شنبه در ستاد سرشماری نفوس و مسکن اظهار داشت: سرشماری جمعیت به صورت یک جریان کامل جمع آوری، ارزشیابی، تجزیه و تحلیل می شود و انتشار داده‌های جمعیتی در یک زمان مشخص انجام می شود.

وی هدف اصلی از سرشماری جمعیت را ارائه یک مبنای قابل اعتماد برای شمارش دقیق از جمعیت در یک منطقه در یک نقطه زمانی معین عنوان کرد و ادامه داد: سرشماری به سه بخش سرشماری، نمونه گیری و آمارهای ثبتی تقسیم بندی می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سرشماری سنتی مشکلات اجرایی و مشکلات فنی و تخصصی وجود دارد.

وی ادامه داد: زمان سرشماری اینترنتی سوم تا ۲۴مهرماه انجام می شود و سرشماری با تبلت از ۲۵مهر تا ۲۵آبان ماه سالجاری ادامه دارد.

وی یادآور شد: روش ترکیبی در سرشماری سال جاری، خودتکمیلی به صورت اینترنتی، مصاحبه حضوری با تبلت، استفاده از اطلاعات پشتیبان، استفاده از داده‌های ثبتی و سرشماری خانوارهای غایب به صورت اینترنتی و مصاحبه تلفنی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: امسال هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در مهر و آبان ماه اجرا خواهد شد.

وی گفت: مزایای شاخص روش ترکیبی در سرشماری ۹۵، کاهش هزینه‌ها در بلندمدت، حذف کاغذ و عدم نیاز به فضای نگهداری مدارک سرشماری، حذف فرایند های ورود و پردازش اطلاعات، سرعت استخراج و اطلاع رسانی نتایج تفضیلی سرشماری است.