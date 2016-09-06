اجرای طرح جمع آوری معتادان پرخطر و متجاهر در شهر زنجان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سرهنگ مختار شیرمحمدی افزود: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و درخواست های مردمی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر طرح شناسایی محل پاتوق معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر در استان زنجان به اجرا در آمد.

وی ادامه داد: ماموران با اجرای این طرح ۱۷ معتاد پرخطر را در شهر زنجان جمع آوری و به مرکز بازپروری معرفی کردند.

شیر محمدی گفت: در راستای اجرای این طرح از دستگیر شدگان مقادیری انواع مواد مخدر کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر زنجان تصریح کرد: به منظور سالم سازی و پاکسازی مناطق آلوده و جلب رضایت عمومی مردم این طرح و طرح های مشابه همچنان تداوم دارد.

کشف بیش از۱۹ کیلو گرم تریاک از سواری پژو ۴۰۵ در زنجان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با اشاره به دستگیری دو قاچاقچی حرفه ای مواد مخدر گفت: از خودرو این قاچاقچیان ۱۹ کیلو ۲۰۰ گرم ماده مخدر تریاک کشف شد.

سرهنگ شیرمحمدی اظهار داشت: با هدف مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و به دنبال وصول گزارش های مردمی مبنی بر اینکه دو قاچاقچی حرفه ای مواد مخدر قصد دارند با استفاده از یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ مقادیر قابل توجهی تریاک را وارد استان کنند؛ بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی های به عمل آمده ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در قالب چهار اکیپ در محور های ورودی شهر زنجان مستقر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: پس از مدتی انتظار بالاخره خودرو متهمان در جاده قدیم "تهران – زنجان " شناسایی ومتوقف شد.

شیرمحمدی با اشاره به کشف ۱۹کیلو ۲۰۰ گرم تریاک از خودروی این قاچاقچیان تصریح کرد: در یک عملیات هماهنگ ومنسجم سرنشینان خودرو که قصد متواری شدن داشتند دستگیر وبه همراه خودروی توقیفی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به موفقیت های پلیس مبارزه با مواد مخدر در راستای کشف ۷۰کیلو گرم تریاک طی روز های گذشته در استان زنجان از عزم جدی این پلیس برای مبارزه با قاچاق وتوزیع مواد مخدر گفت و از همشهریان خواست در این راستا با پلیس همکاری کنند.