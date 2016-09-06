۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۲۴

حواشی دیدار تیم ملی فوتبال ایران و چین؛

تعویض زودهنگام دروازه‌بان چین بعد از برخورد با وحید امیری

دروازه‌بان تیم ملی فوتبال چین به خاطر مصدومیت در بازی مقابل ایران در دقایق ابتدایی تعویض شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۶:۰۵ به وقت تهران در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی روسیه در ورزشگاه شن یانگ به مصاف چین رفته است که این بازی در دقایق ابتدایی با یک اتفاق ویژه همراه بود.

وحید امیری در دقیقه ۵ در حالت تک به تک با دروازه بان چین قرار گرفت که به خاطر برخورد با این بازیکن حریف، از داور اردنی کارت زرد گرفت. همین برخورد باعث شد تا بازی برای دقایقی متوقف شود. دروازه بان چین در حالی بعد از دقایقی به بازی ادامه داد که سرانجام به خاطر شدت مصدومیت در دقیقه ۱۲ از زمین خارج شد و «گو کائو» به جایش درون دروازه چین قرار گرفت.

