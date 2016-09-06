دولت هند فعالیت رهبران کشمیر را محدودتر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، دولت هند تصمصم دارد با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی از سفر رهبران سیاسی و دینی کشمیر به خارج از کشور و نیز فعالیت آنها در منطقه جامو و کشمیر ممانعت بوجود آورد.

همچنین دولت هند سطح حفاظت امنیتی رهبران کشمیر را به حداقل ممکن کاهش می دهد و حساب های مالی آنها را تحت نظر خواهد داشت.

«راج نات سینگ» وزیر کشور هند در دیدار با «نارندرا مودی» نخست وزیر این کشور در مورد وضعیت کشمیر توضیحاتی ارایه داد و از افزایش شمار نیروهای امنیتی در منطقه جامو و کشمیر سخن به میان آورد.

شایان ذکر است پس از کشته شدن «برهان وانی» فرمانده حزب المجاهدین در کشمیر، مردم این منطقه دست به اعتراضات گسترده ای زدند که با مقاومت نیروهای امنیتی هند روبرو شدند.

در حمله نیروهای امنیتی هند در دو ماه گذشته بیش از ۸۰ نفر کشته و شش هزار نفر نیز مجروح شدند. گزارشها حالی از آن است در اثر شلیک گاز فلفل و گلوله های ساچمه ای به سوی معترضین ۱۲۰ نفر نیز بینایی خود را از دست داده اند.