به گزارش خبرنگار مهر، خانه تئاتر البرز نخستین جشنواره نمایشنامه خوانی استان را از هفدهم تا نوزدهم شهریور با حضور ۹ گروه در بخش مسابقه و چهار گروه در بخش ویژه برگزار می کند.



فرانک فروتن دبیر نخستین جشنواره نمایشنامه خوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از میان ۲۴ اثر که به دبیرخانه ارسال شد ۹ اثر در بخش مسابقه و ۴ اثر در بخش ویژه به نخستین جشنواره نمایشنامه خوانی راه یافتند.



فروتن در ادامه افزود: در بخش ویژه خوانش، خسرو حکیم رابط با کار «زیر تیغ» به کارگردانی شیرین صفایی، «تیم دو نفره» به کارگردانی محمد مردانی فر، «خجالت بکشید آقای ترحم» به کارگردانی سینا شفیعی، «روشنی چشمانم» به کارگردانی مهدی رحیمی شرکت دارند.



وی اضافه کرد: هیئت داوران نخستین جشنواره نمایشنامه خوانی پرستو گلستانی، محسن سراجی و حسن رونده هستند.



«پلاس پلاس» به نویسندگی و کارگردانی سینا شفیعی، «آقا لیلا» به کارگردانی هانیه کریمی و نویسندگی مهرداد کوروش نیا، «اندر مضار قلیان» نویسنده کوروش خزاعی اصل به کارگردانی ساسان جنگی، «داشتی باهام عاشقونه حرف می زدی» نویسنده و کارگردان علی بابایی، «چهارسو خبری نیست» به نویسندگی حسن باستانی و کارگردانی سیما بازانی، «مهاجر» نویسنده مهدی رحیمی سده و کارگردانی شیرین صفایی، «از کدوم پروانه پروازت گرفت» نویسنده و کارگردان سید امیر حسینی، «بدون دعوت به صرف مهمانی» نویسنده مرتضی شاه کرم و کارگردانی پروا آقاجانی آثار راه یافته به بخش مسابقه نخستین جشنواره نمایش نامه خوانی استان البرز هستند.

گفته می شود؛ آئین اختتامیه به همراه مراسم تجلیل از استاد خسرو حکیم رابط بیستم شهریور در تئاتر شهر کرج برگزار می شود.