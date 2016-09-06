نرخ خرید تضمینی برق تولید پراکنده افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، سیدرضا میرزازاده حسینی درباره آخرین وضعیت نصب و راه اندازی نیروگاههای تولید پراکنده برق در کشور، گفت: تاکنون حدود ۷۴۰۰ مگاوات موافقتنامه احداث نیروگاه در کشور صادر شده که حدود ۴ هزار مگاوات آن منجر به صدور پروانه احداث شده و این بدین معناست که زمین، وضعیت گازرسانی و طرح اتصال به شبکه این نیروگاهها مشخص شده است.
مجری طرح نیروگاههای تولید پراکنده توانیر با بیان اینکه از این میزان حدود ۲۸۰۰ مگاوات به قرارداد خرید تضمینی برق تبدیل شده است، تصریح کرد: هم اکنون ۶۵۰ مگاوات نیروگاه تولید پراکنده به بهرهبرداری رسیده که ۷۰ مگاوات آن امسال به شبکه سراسری پیوست.
این مقام مسئول با اعلام اینکه سال جاری حدود ۱۱۶۰ مگاوات موافقتنامه جدید صادر شده و حدود ۲۷۰ مگاوات نیز قرارداد خرید تضمینی برق منعقد شده است، اظهار داشت: اجرای طرحهای نیروگاههای تولیدپراکنده در قالب یکی از طرحهای اقتصاد مقاومتی مطرح و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تأیید شده است.
وی افزود: تعهد وزارت نیرو در این زمینه بهرهبرداری از ۳۰۰ مگاوات نیروگاههای تولید پراکنده در سال ۹۵ است که تاکنون ۷۰ مگاوات آن وارد مدار شده است.
میرزازاده با اعلام اینکه تجهیزات و امکانات لازم در ساختگاه سایر نیروگاهها مستقر هستند و بر اساس برنامهریزیهای انجام گرفته به اهداف مورد نظر تا پایان سال جاری میرسیم، از افزایش بیش از ۱۰ درصدی نرخ خرید تضمینی برق نیروگاههای تولید پراکنده در سال جاری خبر داد و یادآور شد: سال گذشته به ازای هر کیلووات ساعت انرژی تولیدی این نیروگاهها با قیمت ۹۰۰ ریال خریداری میشد که در سال جاری این رقم به ۹۹۶ ریال به ازای هر کیلووات ساعت انرژی افزایش یافت.
وی با اشاره به اینکه قرارداد خرید تضمینی برق در صورتی منعقد میشود که مالکان از مولدهای نو و راندمان بالا استفاده کنند، تاکید کرد: با افزایش راندمان که ازطریق تبدیل نیروگاههای تولید پراکنده به سامانههای تولید برق و حرارت به صورت همزمان (CHP) انجام میگیرد، تا ۲۰ درصد نرخ خرید برق افزایش مییابد؛ به عبارت دیگر متناسب با بازیافت حرارت تا سقف ۲۰ درصد نرخ خرید تضمینی افزایش مییابد.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه بر اساس تمهیدات انجام گرفته از سال گذشته صدور مجوزها و قراردادهای خرید تضمینی نیروگاههای تولیدپراکنده به برقهای منطقهای و شرکتهای توزیع تفویض شده است، خاطرنشان کرد: بر این اساس متقاضیان میتوانند با مراجعه به شرکت توزیع منطقه مورد نظر نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
نظر شما