تعاونگران نمونه صومعه سرایی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان در مراسم تجلیل از تعاونگران نمونه صومعه سرا که عصر سه شنبه برگزار شد، اظهار کرد: عظمت و نقش تعاونی ها بر هیچ کس پوشیده نیست.

محمود ایزد دوست با بیان اینکه در حال حاضر سه هزار و ۱۵۰ تعاونی در استان گیلان به ثبت رسیده است، گفت: از این تعداد دو هزار و ۵۳۸ تعاونی فعال بوده که برای بیش از ۴۰ هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال زایی شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۲۴ اتحادیه تعاونی در حوزه های مختلف در استان، افزود: از این تعداد، هفت اتحادیه در طول هفت سال گذشته هیچ گونه فعالیتی نداشته اند که بر اساس مواد قانونی حذف و اتحادیه های جدید ثبت شد.

ایجاد ۸ هزار فرصت شغلی با تشکیل ۶۰۰ تعاونی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان یکی از اولویت های حوزه تعاون را راه اندازی اتحادیه های پویا برشمرد و خاطرنشان کرد: حوزه تعاون دارای گستردگی بسیاری است که وجود تعاونی های مصرف، اعتبار، صنعت، خدمات، صنایع دستی نشان دهنده این گستردگی است.

ایزد دوست با بیان اینکه ۴۰ تعاونی دارای برند شاخص در استان در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: در طی این مدت ۲۷ میلیون دلار صادرات صورت گرفته که بیش از هفت میلیون دلار آن مربوط به سال ۹۴ بوده است.

وی به راه اندازی ۶۰۰ تعاونی در آینده در استان گیلان اشاره و تأکید کرد: با برطرف شدن موانع و راه اندازی این تعداد تعاونی، برای هشت هزار نفر فرصت شغلی در استان ایجاد می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در ادامه با بیان اینکه استان دارای پنج تعاونی دانش بنیان است و دو تعاونی دیگر از این نمونه که در حال تأسیس است، افزود: برای اولین بار در کشور تفاهم نامه ای در حوزه تعاون با منطقه آزاد انزلی امضا شده است.

به گفته این مسئول استفاده از امکانات و شرایط مناسب مناطق آزاد می تواند به توسعه حوزه تعاون کمک شایانی کند.

بهره برداری از پنج طرح بزرگ در قالب تعاونی در آینده نزدیک در گیلان

ایزددوست با اشاره به راه اندازی پنج تعاونی توسعه و عمران در شهرستان های سیاهکل، فومن، رشت، لاهیجان و رودسر به صورت آزمایشی اظهار کرد: برای فعالیت این تعاونی ها، امتیازات خاصی در نظر گرفته شده که منافع حاصل از آن در خود این شهرستان ها هزینه می شود.

وی به برگزاری دوره های آموزشی برای مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره تعاونی ها اشاره کرد و افزود: در سال گذشته، ۱۰۰ هزار نفر ساعت کلاس آموزشی برای فراگیری مقررات های مالی، شرایط و ضوابط تعاونی در استان گیلان برگزار شده است.

به گفته این مسئول، برای سال جاری نیز ۳۵ هزار نفر ساعت دوره آموزشی در نظر گرفته شده که برگزار می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه پنج طرح بزرگ در قالب تعاونی در آینده نزدیک در استان بهره برداری می شود، گفت: شرکت پالت سازی در تالش یک نمونه از این طرح ها است که با یک تعاونی هفت نفره و با سرمایه گذاری ۱۷ میلیارد تومانی بزرگترین شرکت پالت سازی خاورمیانه است.

در ادامه این مراسم، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی صومعه سرا با اشاره به فعالیت ۴۵۱ شرکت تعاونی در این شهرستان، گفت: در حال حاضر ۱۱۰ شرکت تعاونی از این تعداد در شهرستان فعال بوده و مابقی نیمه فعال و غیرفعال هستند.

سجاد پورموسی با بیان اینکه بسیاری از این شرکت های تعاونی با مشکل مواجه هستند، افزود: بهره مندی از تسهیلات بانکی با سود کم بهره، یکی از مهم ترین درخواست های این تعاونی ها برای سروسامان دادن به وضعیت شرکت های تعاونی است.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت این تسهیلات می تواند بخش اعظمی از مشکلات حوزه تعاون و اشتغال شهرستان را حل کند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی صومعه سرا تصریح کرد: افزایش جذب نیرو، بالارفتن سطح اشتغال زایی و رفع شدن مشکلات تعاونگران صومعه سرایی از مهم ترین برنامه های این اداره در سال جاری است که بدون تعامل و همکاری سایر دستگاه های اجرایی و مسئولان امکان پذیر نیست.

در پایان این مراسم، از پنج تعاونگر نمونه صومعه سرایی با اهدای تندیس و هدایایی تجلیل به عمل آمد.