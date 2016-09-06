پاریس و مسکو دارای مواضع مشترکی در قبال سوریه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سفیر فرانسه در روسیه از اهداف مشترک دو کشور در خصوص سوریه و بحران آن خبر داد.

«ژان موریس- ریپر» (Jean-Maurice Ripert) سفیر فرانسه در روسیه در اظهارات خود در این باره اعلام کرد: پاریس و مسکو دارای مواضع مشترکی در قبال موضوعاتی مانند خاتمه دادن به درگیری ها در سوریه، نابود کردن داعش و کمک به ایجاد سوریه ای دموکراتیک و متحد هستند.

سفیر فرانسه در روسیه که در دومای این کشور سخنرانی می کرد، ادامه داد: ما در قبال سوریه دارای اهداف مشترکی هستیم.

اظهارات «ژان موریس- ریپر» سفیر فرانسه در روسیه در حالی اعلام شده است که ائتلاف غربی به اصطلاح مبارزه با تروریست های تکفیری- صهیونیستی داعش متشکل از فرانسه و به سرکردگی آمریکا تا کنون از همکاری کامل با روسیه و ائتلاف ایران- عراق و حزب الله خودداری کرده است.