دولت با آغوش باز به استقبال حل مشکل حقوقهای نجومی مدیران رفت

مرتضی بانک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه موضوع دریافت حقوقهای نجومی مربوط به این دولت نیست بلکه از سالهای گذشته وجود داشته است، اظهار کرد: براساس برخی آئین نامه ها و خلاء های قانونی یا مصوباتی که وجود داشته شرایطی پیش آمد که برخی از بخشهای دولتی یا شرکتها می توانستند امکاناتی را برای مدیرانشان فراهم کنند، بسیاری از مدیران با عبور از این امکانات هیچ بهره و استفاده ای از آنها نکردند اما تعداد محدودی نیز از این فرصتهایی که وجود داشته براساس مصوبات هیئت مدیره شان و یا مراحل دیگر، برخی از استفاده ها را انجام دادند.

وی اضافه کرد: دولت در همان مراحل اول حدود ۱۳ نفر از مدیرانی که حقوقهای نجومی دریافت می کردند را شناسایی و آنها را وادار به بازپرداخت هر آنچه دریافت کرده بودند، کرد.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در این خصوص مصوبات خوبی نیز از سوی دولت ارائه شد، تصریح کرد: نکته قابل توجه و پرداخت در این زمینه آن است که با ایجاد مقررات و قوانین و برخوردهای مناسب امکان سوء استفاده را از بین ببریم، اینکه حالا یک اتفاقی رخ داده، بگیر و ببند و غیره باشد اما موضوع به صورت اساسی و ریشه ای برخورد و رفع نشود این مناسب نیست و تاکید رئیس جمهور نیز بر این مسئله بود.

بانک یادآور شد: خوشبختانه هم شورای حقوق و دستمزد و هم دولت مصوباتی خوبی را به جهت کنترل از این پس موضوع داشتند، بهر حال موضوعی بود که اتفاق افتاد و دولت نیز با آغوش باز به استقبال حل این مشکل رفت.

وی در ادامه گفت: امید می رود بقیه دستگاهها همچون دستگاههایی که این روزها مسئله شان مطرح است روشی همچون دولت را برای مواجه با آنها در پیش بگیرند نه آنکه به طور خشن و قهری برخورد کنند.

اجرای تعهدات مهمترین موفقیت سفر کاروانهای تدبیر و امید

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای تعهدات دولت به عنوان مهمترین موفقیت در سفرهایی که کاروانهای تدبیر و امید به استانها داشتند، نام برد.

بانک گفت: در تمامی سفرها، تعهدات براساس اعتبارات قابل تحقق با مدت زمان دو ساله برای اجرا تنظیم، تطبیق و هماهنگ شد یعنی تخصیص ها به طور صد در صد و در حد پیش بینی ها برای تحقق درآمدها و در مدت دو سال است.

وی در خصوص تفاوت سفرهای کاروانهای تدبیر و امید افزود: مهمترین تفاوت آن است که پس از انجام سفرها براساس مراحل پیش بینی شده تعهدات به طور کامل اجرا می شود، این تعهدات تا جایی که اطلاع داریم تقریبا براساس همان پیش بینی ها در حال انجام است.

بانک از پیش بینی و تصمیم دولت برای اعزام هیئت هایی به استانها در جهت بررسی روند اجرای تعهدات سفرها و رفع نواقص احتمالی برای اجرا و اتمام تعهدات در مدت زمان تعیین شده برای طرحها و پروژه ها خبر داد.

وجود ۱۴۰ میلیارد تومان تعهد به زمین مانده از دولت قبلی

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه بر اجرای تعهدات اصرار وجود دارد، عنوان کرد: از دولت قبل چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تعهدات به زمین مانده مربوط به سالهای ۸۴ تا ۸۶ وجود دارد که اگر به مبلغ امروز بخواهیم تبدیل کنیم بالای ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان می شود که امکان تحقق این مسئله نه تنها برای این دولت که برای هیچ دولتی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: علاوه براین، آن شیوه از تصویب پروژه ها که در آن واحد در یک جلسه یک ساعته تعداد زیادی از پروژه ها آنهم بدون انجام کار کارشناسی دقیق بر روی پروژه ها مصوب می شد، خوشبختانه در این سفرها وجود ندارد.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: در این سفرها با مردم نیز متفاوت برخورد می شود، مردم محترم هستند و بایستی عزت و حرمت آنها تحت هر شرایطی نگه داشته شود.

به گفته بانک، دولت در سفرهایی که انجام می دهد هیچگاه موضوع حفظ کرامت و عزت مردم را فراموش نمی کند بلکه تلاشش در این زمینه است و نیازی نیست که مردم برای ارتباط با دولت نامه بدهند، بهر حال تفاوتهای اساسی در سفرهای کاروانهای تدبیر و امید وجود دارد.