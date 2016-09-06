۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۲۰

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان:

رامهرمز حتی یک هتل هم ندارد/ با سرمایه گذار ساخت هتل همکاری شود

اهواز ـ مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان گفت: سرمایه گذار ساخت هتل رامهرمز در سال ۹۲ موافقت را دریافت کرده و در حال حاضر تنها سرمایه گذاری که پیشنهاد برای ساخت این هتل داشته یک نفر بیشتر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو نشان ظهر امروز سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت ساخت هتل در رامهرمز اظهار کرد: نباید اسیر عناوین شد و اگر واقعا برای ساخت یک هتل که به توسعه شهری رامهرمز نیز کمک بسیاری می کند اینقدر اشکال وجود دارد می توان نام آن را به مجتمع های بین راهی و یا گردشگری تغییر داد.

وی تصریح کرد: رامهرمز جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی بسیار خوبی دارد و مهمانان خارجی هنگام سفر به خوزستان سراغ این شهر را می گیرند. تش کوه و چشمه دیم این شهر دو مورد از زیباترین جاذبه های استان به شمار می روند.

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان افزود: اگر یک شهر هتل نداشته باشد دیگر چه چیزی دارد؟ به هر حال یکی از شاخص های توسعه شهر وجود هتل است و باید نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشیم.

نشان ادامه داد: سرمایه گذار موافقت اصولی برای ساخت هتل را در سال ۹۲ دریافت کرده و در حال حاضر تنها سرمایه گذاری که ابراز علاقه و پیشنهاد برای ساخت این هتل داشته یک نفر بیشتر نیست.

