رامهرمز حتی یک هتل هم ندارد/ با سرمایه گذار ساخت هتل همکاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو نشان ظهر امروز سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت ساخت هتل در رامهرمز اظهار کرد: نباید اسیر عناوین شد و اگر واقعا برای ساخت یک هتل که به توسعه شهری رامهرمز نیز کمک بسیاری می کند اینقدر اشکال وجود دارد می توان نام آن را به مجتمع های بین راهی و یا گردشگری تغییر داد.

وی تصریح کرد: رامهرمز جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی بسیار خوبی دارد و مهمانان خارجی هنگام سفر به خوزستان سراغ این شهر را می گیرند. تش کوه و چشمه دیم این شهر دو مورد از زیباترین جاذبه های استان به شمار می روند.

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان افزود: اگر یک شهر هتل نداشته باشد دیگر چه چیزی دارد؟ به هر حال یکی از شاخص های توسعه شهر وجود هتل است و باید نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشیم.

نشان ادامه داد: سرمایه گذار موافقت اصولی برای ساخت هتل را در سال ۹۲ دریافت کرده و در حال حاضر تنها سرمایه گذاری که ابراز علاقه و پیشنهاد برای ساخت این هتل داشته یک نفر بیشتر نیست.