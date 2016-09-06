مجمع حفاظ استان زنجان در آینده نزدیک تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، حجت‌الاسلام علیرضا بهبودی در همایش حافظان قرآن کریم در استان زنجان افزود: در حوزه حفظ قرآن کریم اقدامات کمتری در استان انجام شده است. حفظ قرآن استان نیازمند نگاه ویژه ای است.

سرپرست اداره دار القرآن اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از تشکیل مجمع حفاظ استان زنجان در آینده نزدیک خبر داد و ادامه داد: ما حافظان زیادی در استان داریم اما چه قدر از این حفاظ شاگرد پروری میکنند؟ حفاظ نیز باید زکات علم خود را با آموزش به دیگران و تربیت حفاظ دیگر پرداخت کنند.

بهبودی با بیان اینکه استان زنجان همچنان که پایتخت شور و شعور حسینی است باید پایتخت شور قرآنی نیز باشد، افزود: در حال حاضر ۹۴ خانه قرآن شهری و روستایی در زنجان فعالیت دارد.

بهبودی افزود: اجرای برنامه‌‎های قرآنی یکی از مهم‌ترین رسالت‌های سازمان تبلیغات اسلامی به‌عنوان یک دستگاه فرهنگی و قرآنی است.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات اسلامی استان زنجان نیز به فراخور وظایف سازمانی خود برنامه‌های متعدد قرآنی را اجرا می‌کند، تصریح کرد: این برنامه‌ها با همکاری موسسات و خانه‌های قرآنی اجرا و با استقبال خوبی از سوی اقشار مختلف به‌ویژه قشر نوجوانان و جوانان مواجه می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر ۴۲ خانه قرآن شهری و ۵۲ خانه قرآن روستایی در استان زنجان فعال است، اضافه کرد: در طول سال برنامه‌های آموزشی قرآنی متعددی توسط خانه‌های قرآنی و موسسات در سطح استان اجرا می‌شود.

بهبودی برگزاری دوره‌های آموزشی، روخوانی، روان‌خوانی، حفظ قرآن کریم، تفسیر و تجوید قرآن کریم، دوره‌های تربیت معلم قرآنی و تربیت معلم نهج‌البلاغه را از جمله فعالیت‌های موسسات و خانه‌های قرآنی اعلام کرد و گفت: این دوره‌ها در رده‌های سنی مختلف برگزار می‌‎شود.