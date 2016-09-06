۱۸۰۰ نفر در کمپ های ساحلی مازندران خدمات پزشکی دریافت کردند

فرهاد مصدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اورژانس مازندران همزمان با شروع طرح دریا از ابتدای خردادماه اقدام به برپایی ۳۰ کمپ ساحلی کرد و این کمپها با بکار گیری دانشجویان زیرگروه پزشکی در شهرهای ساحلی برپا شده است،

وی عنوان کرد: این دانشجویان پس از شرکت در کلاسهای آموزشی بکارگیری شدند و در این کمپها کمکهای اولیه در غرق شدگیها،ویزیت بیماران و کنترل علائم حیاتی،پانسمانهای مختلف انجام می شود.

مصدری ادامه داد: از آغاز طرح دریا تاکنون هزار و ۸۷۸ مورد مراجعه به کمپها داشتیم که از این تعداد۱۴۵ مورد، بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارستانها منتقل شدند و بیشترین موارد مراجعه بیماران قلبی ،سوختگی،تنفسی،غرقی و بعضا تصادفی بودند.