۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۱۶

دبیر کل ناتو به ترکیه سفر می‌کند

دبیر کل ناتو قرار است در روزهای هشتم و نهم ماه جاری میلادی به ترکیه سفر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دبیر کل ناتو در سفر به ترکیه با مقامات این کشور دیدار و رایزنی خواهد کرد.

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از روزنامه صبا اعلام کرد: «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو قرار است سفر دو روزه ای را به ترکیه داشته باشد.

این خبر را دبیر کل ناتو در کنفرانس مطبوعاتی خود در مقر این سازمان در بروکسل به خبرنگاران بیان و تاریخ آن را روزهای هشتم و نهم ماه سپتامبر اعلام کرده است.

تا کنون درباره جزئیات این دیدار و اهداف «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو در سفر به آنکارا خبری منتشر نشده است؛ اما تحلیل گران به وجود آمدن شکاف ها در روابط میان ترکیه و ناتو پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال جاری میلادی و تلاش برای حل آن را از اهداف اصلی این سفر اعلام کرده اند.

