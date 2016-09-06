اختلاف آینده استان های کشور تعداد شرکتهای دانش بنیان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، بابک مختاری عصر امروز سه شنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: بند دوم سیاست اقتصاد مقاومتی به مسئله پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور در راستای رسیدن به رتبه اول در زمینه شرکت های دانش بنیان کشور در خاررمیانه اشاره کرده است.

وی افزود: نقش انرژی با توجه به تغییر شیوه تولید در اقتصاد مقاومتی در حال کم رنگ شده است. افت قیمت حامل های انرژی نیز به همین دلیل است.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان تصریح کرد: بر اساس اطلاعات به دست آمده از برررسی عملکرد ٥٠٠ شرکت معتبر و بزرگ دنیا، سرمایه فکری و دانش این شرکت ها از اهمیت بسیار فراوانی در مقابل سرمایه فیزیکی دارد.

مختاری با بیان اینکه بحث شرکت های دانش بنیان از اهمیت فراوانی برخوردار است و در آینده اختلاف بین استان ها در این زمینه خواهد بود گفت: در این زمان ۲ هزار و ۶۰۰ شرکت دانش بنیان در کل کشور در حال فعالیت هستند که از این تعداد حدود یک هزار شرکت در تهران و ٢٨٠ شرکت در استان اصفهان مستقر هستند.

وی بیان کرد: بر اساس این آمار، ۵۰ درصد شرکت های فعال کشور در دو استان اصفهان و تهران هستند و استان خوزستان در رتبه پنجم و ششم قرار گرفته است.

عدم وجود نیروی کارشناس دانش بنیان

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان عنوان کرد: شرکت های دانش بنیان در زمینه های مختلف همچون، خدمات و صنعت در حال فعالیت هستند. در این زمان شرکت های بسیاری در استان به صورت دانش بنیان هستند و فروش خود را هم به صورت دانش بنیان انجام می دهند اما متاسفانه نیروی کار کارشناس ندارند.

مختاری اضافه کرد: حدود ۳۰ درصد شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی اهواز می توانند به صورت دانش بنیان به فعالیت خود ادامه دهند.

وی تصریح کرد: امتیازات ویژه ای همچون؛ معافیت ۱۵ ساله از مالیات، بهره مندی از مزایای منطقه آزاد، بازگشت هزینه ۲۰ درصدی در زمینه پژوهش از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی از جمله مزایای فعالیت شرکت ها به صورت دانش بنیان محسوب می شود.

مختاری ادامه داد: گروه هدف شرکت های دانش بنیان فارغ التحصیلات دانشگاهی است. تاسیس کانون های شکوفایی خلاقیت، برگزاری جشنواره در راستای بازنگری و اصلاح نظام آموزشی از جمله برنامه های در دست اجرای نهاد پارک های علم و فناوری خوزستان است.

به گفته وی، پارک علم و فناوری خوزستان در همه بخش ها و شرکت های استان به جز شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در حال فعالیت است.

مختاری با بیان اینکه در سال گذشته کل اعتبار تخصیص یافته به پارک علم و فناوری خوزستان ٩٢ میلیارد تومان بود که این میزان به نسبت سال ٩٣ کاهش داشته است، عنوان کرد: شرکت های دانش بنیان به صورت کلی در استان هایی که اقتصاد آنها خصوصی است، عملکرد بهتری ارائه خواهند داد.