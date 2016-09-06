  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۳۰

۷ کشته و ۱۴ زخمی بر اثر انفجار در بیمارستانی در الکراده بغداد

۷ کشته و ۱۴ زخمی بر اثر انفجار در بیمارستانی در الکراده بغداد

بر اثر یک انفجار تروریستی توسط عناصر تکفیری داعش در بیمارستانی در الکراده عراق بیش از ۲۰ نفر کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، عناصر تروریستی به جنایات وحشیانه خود و حملات به مردم بی دفاع مردم عراق ادامه می دهند و شهروندان این کشور را همچنان به خاک و خون می کشند.

بر اساس این گزارش امروز سه شنبه یک خودرو بمب گذاری شده در بیمارستان عبدالمجید در منطقه الکراده واقع در بغداد پایتخت عراق منفجر شد که منجر به قربانی شدن چندین نفر شد.

در پی این انفجار تروریستی ۷ شهروند عراقی جان خود را از دست دادند و ۱۴ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه ای مسئولیت این اقدام تروریستی را برعهده گرفت.

گفتنی است عناصر تروریستی داعش در ماه های اخیر نیز بارها منطقه الکراده را هدف حملات وحشیانه خود قرار داده بودند که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شده بود.

کد مطلب 3762949

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها