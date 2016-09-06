۷ کشته و ۱۴ زخمی بر اثر انفجار در بیمارستانی در الکراده بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، عناصر تروریستی به جنایات وحشیانه خود و حملات به مردم بی دفاع مردم عراق ادامه می دهند و شهروندان این کشور را همچنان به خاک و خون می کشند.

بر اساس این گزارش امروز سه شنبه یک خودرو بمب گذاری شده در بیمارستان عبدالمجید در منطقه الکراده واقع در بغداد پایتخت عراق منفجر شد که منجر به قربانی شدن چندین نفر شد.

در پی این انفجار تروریستی ۷ شهروند عراقی جان خود را از دست دادند و ۱۴ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه ای مسئولیت این اقدام تروریستی را برعهده گرفت.

گفتنی است عناصر تروریستی داعش در ماه های اخیر نیز بارها منطقه الکراده را هدف حملات وحشیانه خود قرار داده بودند که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شده بود.