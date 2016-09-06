عربستان با پیروزی برابر عراق صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوم از مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در منطقه آسیا عصر امروز تیم های ملی فوتبال عراق و عربستان در مالزی به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری ۲ بر یک عربستان به پایان رسید.

در این مسابقه که به خاطر شرایط عراق به میزبانی مالزی برگزار شد، ابتدا در دقیقه ۱۸ عراق توسط عبدالرحیم به گل رسید. عربستانی ها هم توانستند در دقیقه ۸۱ گل تساوی را توسط نواف العابد از روی نقطه پنالتی به ثمر برسانند . در حالی که بازی با تساوی یک بر یک رو به پایان می‌رفت داور بار دیگر برای عربستان اعلام پنالتی کرد تا نواف العابد بار دیگر دروازه عراق را باز کند تا این مسابقه با با برتری دو بر یک عربستانی‌ها خاتمه بیابد.

عربستان در بازی اول موفق شده بود تا در یک بازی خانگی تایلند را با یک گل از پیش رو بردارد و عراق هم در استرالیا با دو گل از این کشور شکست خورده بود.

عربستانی ها با این پیروزی ۶ امتیازی شدند و در صدر جدول گروه دوم قرار گرفتند. عراق هم بدون امتیاز در قعر جدول این گروه قرار دارد.