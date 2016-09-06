فرید حقیقی در کاتا انفرادی مسافر اتریش شد

به گزارش خبرنگار مهر ، این دوره از مسابقات امروز سه شنبه در سالن شهید کبکانیان تهران با حضور همه مدعیان برگزار شد که در کاتای انفرادی فرید حقیقی موفق شد پس از انجام ۶ دور کاتا رتبه نخست را به خود اختصاص داده و جواز حضور در رقابتهای قهرمانی جهان در اتریش را کسب کند.

اما در بخش کاتای تیمی با دو تیم شرایط برابری داشتند تا با تصمیم شورای راهبردی کاتا یک دور مسابقه انتخابی میان آنها برگزار شود. بر همین اساس از میان ۲ تیم تهران با ترکیب (جمشیدحسینی، رضا خداشناس و بهنام قاسمی) و تیم اراک با ترکیب(ابوالفضل شهرجردی، علی زند و میلاد دلیخون) پس از برگزاری یک رقابت انتخابی دیگر که همراه با بونکای خواهد بود تیم برگزیده برای حضور در مسابقان جهانی معرفی می شود.

بیست و سومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان ۵ تا ۹ آبان ماه در اتریش برگزار خواهد شد.