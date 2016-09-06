قانون جامع نظام دامپروری تصویب شد/ صدور ۸۰۰۰ پروانه دام

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفری بعدازظهر سه شنبه در نشست با استاندار مازندران از حمایتها و توجهات استاندار مازندران به بخش خصوصی و سازمان دامپزشکی تقدیر و تشکر و تعداد اعضای سازمان نظام دامپزشکی کشور را ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد و گفت : وظیفه نظام دفاع از حقوق صنفی و حمایت از اعضاست و در این راستا هم به بهداشت عمومی کمک میکند و هم با فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی زمینه ارتقاء اعضا را فراهم میکند.
وی از تنظیم و ساماندهی پذیرش دانشجو با همکاری وزارت علوم در رشتههای دامپزشکی خبر داد و گفت : وزارت علوم به ظرفیتهای اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی تمکین میکند و نظام هم در تنظیم محتوا و واحدهای درسی دامپزشکی مشارکت می کند و با تلاش و تعامل هفت گرایش جدید در دکترای دامپزشکی ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: صدور پروانهها کمتر از پنج روز صورت میگیرد و نظام دادن به فعالیتهای حرفه ای در نظام دامپزشکی از اولویت برنامههای ماست و در این راستا تعیین صلاحیت و رتبه بندی همکاران سازمان نظام دامپزشکی کشور انجام میگیرد.
وی گفت : مازندران در همه عرصهها رتبه نخست را دارد و فعالیتهای خوبی در دامپزشکی استان در حال رقم خوردن است و انتظار داریم در بخش دام باید حرکت جدی و ویژه صورت گیرد و دامداری مازندران رونق یابد.
استاندار مازندران بر ضرورت واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: با این سیستم اداری ره به جایی نخواهیم برد و ضرورت دارد فعالیتها به بخش خصوصی واگذار شود زیرا برون سپاری فعالیتهای دولتی به نظامهای تخصصی زمینه افزایش بهره وری را فراهم خواهد کرد.
وی تاکید کرد : نظام دامپزشکی دارای اعضای تحصیلکرده و علمی است و باید از این ظرفیت برای توسعه دامپروری استفاده کرد.
مقام عالی دولت در استان گفت : در استان مازندران زیرساختهای فناوری و ارتباطی خوبی فراهم شده است و نظام دامپزشکی میتواند با بهره گیری از این ظرفیت در جهت ترویج کشاورزی و دامپروری بهره ببرد.
وی با تاکید بر اینکه رئیس نظام باید از بخش خصوصی باشد گفت : سیستم دولتی موجود، مانع بسیاری از فعالتیهاست و ما انتظار داریم بخش خصوصی به طور جدی در همه زمینهها در استان پای کار بیاید.
