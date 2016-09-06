۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۱۵

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور:

قانون جامع نظام دامپروری تصویب شد/ صدور ۸۰۰۰ پروانه دام

ساری- رئیس سازمان دامپزشکی کشور به تصویب قانون جامع نظام دامپروی اشاره کرد و گفت با سپرده شدن صدور پروانه انواع پرورش دام تاکنون هشت هزار پروانه صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفری بعدازظهر سه شنبه در نشست با استاندار مازندران از حمایت‌ها و توجهات استاندار مازندران به بخش خصوصی و سازمان دامپزشکی تقدیر و تشکر و تعداد اعضای سازمان نظام دامپزشکی کشور را ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد و گفت : وظیفه نظام دفاع از حقوق صنفی و حمایت از اعضاست و در این راستا هم به بهداشت عمومی کمک می‌کند و هم با فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی زمینه ارتقاء اعضا را فراهم می‌کند.

وی از تنظیم و ساماندهی پذیرش دانشجو با همکاری وزارت علوم در رشته‌های دامپزشکی خبر داد و گفت : وزارت علوم به ظرفیت‌های اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی تمکین می‌کند و نظام هم در تنظیم محتوا و واحدهای درسی دامپزشکی مشارکت می‌ کند و با تلاش و تعامل هفت گرایش جدید در دکترای دامپزشکی ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: صدور پروانه‌ها کمتر از پنج روز صورت می‌گیرد و نظام دادن به فعالیت‌های حرفه ای در نظام دامپزشکی از اولویت برنامه‌های ماست و در این راستا تعیین صلاحیت و رتبه بندی همکاران سازمان نظام دامپزشکی کشور انجام می‌گیرد.

وی گفت : مازندران در همه عرصه‌ها رتبه نخست را دارد و فعالیت‌های خوبی در دامپزشکی استان در حال رقم خوردن است و انتظار داریم در بخش دام باید حرکت جدی و ویژه صورت گیرد و دامداری مازندران رونق یابد.

استاندار مازندران بر ضرورت واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: با این سیستم اداری ره به جایی نخواهیم برد و ضرورت دارد فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود  زیرا برون سپاری فعالیت‌های دولتی به نظام‌های تخصصی زمینه افزایش بهره وری را فراهم خواهد کرد.

وی تاکید کرد : نظام دامپزشکی دارای اعضای تحصیلکرده و علمی است و باید از این ظرفیت برای توسعه دامپروری استفاده کرد.

مقام عالی دولت در استان گفت : در استان مازندران زیرساخت‌های فناوری  و ارتباطی خوبی فراهم شده است و نظام دامپزشکی می‌تواند با بهره گیری از این ظرفیت در جهت ترویج کشاورزی و دامپروری بهره ببرد.

وی با تاکید بر اینکه رئیس نظام باید از بخش خصوصی باشد گفت : سیستم دولتی موجود، مانع بسیاری از فعالتیهاست و ما انتظار داریم بخش خصوصی به طور جدی در همه زمینه‌ها در استان پای کار بیاید.

کد مطلب 3762957

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
