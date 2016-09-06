نقل و انتقالات اضطراری فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمدآغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر یاری بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این نقل وانتقالات اضطراری با هدف افزایش رضایت شغلی معلمان انجام می شود.

وی بیان داشت: این نقل و انتقالات برای نیروهای رسمی، آزمایشی و پیمانی شاغل در واحدهای آموزشی مختلف قابل اجرا است.

یاری تصریح کرد: فرهنگیان متقاضی انتقال باید حداقل پنج سال سابقه خدمت در آموزش وپرورش را داشته باشند.

وی با بیان اینکه متقاضیان نباید تعهد خاص خدمت در یک منطقه را داشته باشند، گفت: متقاضیان تا ۱۹ شهریورماه فرصت دارند برای نام نویسی به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه کنند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش وپرورش استان با اشاره به دیگر شرایط متقاضیان افزود: عدم نیاز در محل خدمت و اعلام نیاز در مدارس آموزش و پرورش مقصد از شرایط نقل وانتقالات اضطراری است.

یاری تصریح کرد: باتوجه به عدم نیاز نیرو درآموزش و پرورش و تکمیل نیروهای مورد نیاز ورود در دوره های متوسطه اول ودوم، فنی وحرفه ای و پرورشی، بهداشت و تربیت بدنی ممنوع است.