به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری گلستان، حسن صادقلو در پنجمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با تأکید بر اینکه باید با ادبیات قبح آفرین با موضوع مواد مخدر مواجه شد، اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه باید با افزایش باور نسبت به قبح مواد مخدر و تأثیرات مخرب آن انجام شود.

وی با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های تحکیم خانواده، گفت: مبارزه با مواد مخدر و توجه به اقدامات پیشگیرانه تأثیر به سزایی در تحکیم بنیان‌های خانواده دارد.

استاندار گلستان بابیان اهمیت تشکیل جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در شهرستان‌ها، افزود: پاک‌سازی یک محله در هر شهرستان (۱۴ محله در ۱۴ شهرستان) در قالب طرح شهید شوشتری با همکاری سپاه در دستور کار سال جاری قرارگرفته و در هر جلسه شورای استان یکی از فرمانداران باید گزارشی از اقدامات مقابله‌ای و پیشگیرانه در سطح شهرستان ارائه کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مؤلفه‌های اصلی سند جامع امنیتی استان مواد مخدر است، یادآور شد: باید ۱۰ درصد بودجه شهرداری‌ها که مصوبه شده و در قانون نیز آمده است در اختیار دبیرخانه جهت فعالیت‌ها قرار گیرد.

صادقلو استفاده از ظرفیت‌های مختلف جهت مقابله با مواد مخدر را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: استفاده از فتاوای قاطع مراجع محترم تقلید، نخبگان، ورزشکاران موفق و بزرگان جهت پیشگیری و مقابله با مواد مخدر باید موردتوجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: توجه به‌تمامی مبادی ورودی استان از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید تنها به چند نقطه توجه شود.