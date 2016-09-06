۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۴۴

سرگئی شویگو:

کارآمدی سلاح های روسیه در سوریه اثبات شد

وزیر دفاع روسیه در سخنانی تاکید کرد که سلاح های روسی کارآمدی خود را در طول دوران به کارگیری آن در سوریه ثابت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه در سخنانی از اثبات کارآمدی سلاح های روسی در جریان بحران سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه در سخنانی اظهار داشت: سلاح روسیه کارآمدی خود را در تمارین مختلف و همچنین میدان جنگ در سوریه ثابت کرده است.

وی در ادامه سخنان خود در خصوص روند رو به رشد تجهیزات نظامی روسیه نیز تاکید کرد: روسیه همچنان به تجهیز و به روز کردن نیروهای نظامی و ارتش خود ادامه می دهد.

گفتنی است جنگنده های روسیه نزدیک به یک سال است که با پرواز در آسمان سوریه، مواضع تروریست ها را در این کشور درگیر بحران را بمباران می کنند.

