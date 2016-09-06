کارآمدی سلاح های روسیه در سوریه اثبات شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه در سخنانی از اثبات کارآمدی سلاح های روسی در جریان بحران سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه در سخنانی اظهار داشت: سلاح روسیه کارآمدی خود را در تمارین مختلف و همچنین میدان جنگ در سوریه ثابت کرده است.

وی در ادامه سخنان خود در خصوص روند رو به رشد تجهیزات نظامی روسیه نیز تاکید کرد: روسیه همچنان به تجهیز و به روز کردن نیروهای نظامی و ارتش خود ادامه می دهد.

گفتنی است جنگنده های روسیه نزدیک به یک سال است که با پرواز در آسمان سوریه، مواضع تروریست ها را در این کشور درگیر بحران را بمباران می کنند.