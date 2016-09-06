رونق صنعت کشتی سازی با حمایت بخش خصوصی و دولت امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، عامر کعبی ظهر امروز سه شنبه در جلسه ای که با هدف بررسی روند فعالیتهای شرکت کشتی سازی اروندان و با حضور معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری و استاندار خوزستان در محل این شرکت برگزار شد، اظهار کرد: از اینکه در خرمشهر قهرمان شاهد گزارش بسیار خوب فرماندار این شهر از عملکرد دولت یازدهم در این مدت سه ساله هستیم بسیار خرسندیم، گزارش خوشحال کننده است و توقع ما نیز از دولت تدبیر و امید هم در همین راستا است.

وی اضافه کرد: البته در بخش اشتغال متاسفانه هنوز مشکل دردآور بیکاری و عدم وجود شغل مناسب برای شهروندان آبادانی و خرمشهری که پاسداران مرز ایران اسلامی هستند، همچنان وجود دارد.

عضو فراکسیون دریایی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد تا این مشکل و معضل در آینده با درایت دولت و تمامی کسانی که در بخشهای مختلف مشغول به کار هستند، رفع شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار می رود تا بخش خصوصی در سازمان منطقه آزاد اروند بتواند با فعال کردن شرکتهایی همچون کشتی سازی اروندان که چشم امید همه کشتی سازان و کارشناسان فعال در این حوزه است، بتواند رونق و توسعه این صنعت و اشتغال زایی را در منطقه موجب شود.

کعبی با اشاره به اینکه در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و دانشکده مهندسی، رشته های مختلفی اعم از مهندسی کشتی سازی، مهندسی مخابرات، الکترونیک دریایی، سواحل و دیگر بخشهای مورد نیاز این صنعت در دهه اخیر راه اندازی شده، افزود: ما به امید حمایت بخش خصوصی و حمایت جدی دولت به این صنعت روی آورده ایم که امید می رود شاهد تحولات خوب و اساسی در این زمینه باشیم.