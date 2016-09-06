برخی به دنبال بستن عرصه فعالیت برای مشاوران ازدواج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی در نشست روسای مراکز مشاوره و رونمایی از طرح بیمه ازدواج با اشاره به جایگاه مشاوره در تحکیم نظام خانواده افزود: مشاوران در جهت تعالی معنویت خانواده تلاش می کنند. این مجموعه ها در کنار موافقان، مخالفانی دارند که با منافع مادی و غیر مادی در تلاشند عرصه را بر مراکز مشاوره و روانشناسان تنگ کنند.

وی ادامه داد: باید بررسی کنیم که آسیب های اجتماعی چگونه بوجود می آیند تا بتوانیم پیشگیری کنیم. باید با بررسی دقیق علمی در خصوص ازدواج و تشکیل و دوام خانواده در حوزه عمل اقدام کنیم زیرا در غیر این صورت در حد حرف باقی می ماند.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه چند جلسه در حضور رهبر معظم انقلاب بحث آسیب های اجتماعی را مورد توجه قرار دادیم، اضافه کرد: موضوع مهم ازدواج و تشکیل خانواده مورد تاکید ایشان بود و ایشان اعتقاد داشتند باید اقدام فوری انجام شود که این، از دست دولت ها به تنهایی خارج است زیرا امکانات دولت ها محدود است و توان غلبه بر همه معضلات اجتماعی را ندارند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به پیچیدگی های آسیب های اجتماعی گفت: منطقی ترین روش برخورد با آسیب های اجتماعی، حمایت از تشکیل سازمانهای مردم نهاد است.

وی تاکید کرد: جایگاه مراکز مشاوره بسیار بالا است زیرا پیش از تشکیل خانواده، جوانان را برای زندگی سالم راهنمایی می کنند و در قدم های بعدی برای تداوم خانواده تلاش می کنند و اگر این مراکز با صلاحیت علمی و اخلاقی شکل گرفته باشند می توانند در حل آسیب ها موثر باشند.

گودروزی گفت: بخش عمده طلاق ها در سال اول و ۵ سال نخست زندگی رخ می دهد به همین منظور دولت ها باید به مشاوران ازدواج کمک کنند.

وی با بیان اینکه تا پایان دولت حدود ۳۰۰ مرکز مشاوره باید در سراسر کشور داشته باشیم، افزود: در این زمینه باید از پتانسیل مراکز موجود استفاده کنیم و تلاش کنیم نظریات منفی مخالفان مراکز مشاوره را با پالایش این مراکز اصلاح کنیم زیرا جریان هایی هستند که بنام مشاوره ازدواج سوءاستفاده هایی می کنند و گزارش های آن می آید و کل مجموعه را مخدوش می کند.

وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: این گزارش های منفی در جلسات حاکمیتی تعیین کننده است و در فعالیت مراکز روانشناسی اعمال می شود.

گودرزی گفت: می توانیم ساختمان نیمه تمام یا تمام شده که کاربری ورزشی ندارند را در ادارات کل استانها به مراکز مشاوره اختصاص دهیم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به تفاهم نامه جدید در خصوص بیمه ازدواج افزود: در تفاهم نامه با شرکت بیمه جدید برای بیمه ازدواج سن بیمه شدگان از ۱۵ سال آغاز می شود و تا ۴۰ سال ادامه دارد که این یک مزیت است. همچنین هزینه های صدور بیمه نامه ازدواج کاهش می یابد تا برخی از هزینه های انجام شده به بیمه شده برگردد.

وی خاطرنشان کرد: این بیمه نامه با هدف حمایت از ازدواج طراحی شده و جوانان می توانند با خرید این بیمه نامه پس از ۴ سال از محل ذخیره های خود برای هزینه های ازدواج، اشتغال فرزندان و هزینه مراکز مشاوره و مهریه استفاده کنند.