  1. جامعه
  2. شهری
۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۴۸

با اجرای ۱۳ پروژه ساختمانی در سال‌های اخیر

عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران رکورد ۴۹۳۹۵ متر ساخت و ساز را زد

عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران رکورد ۴۹۳۹۵ متر ساخت و ساز را زد

محمد سالاری نائب رئیس فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تهران با اجرای ۱۳ پروژه ساختمانی و قریب به ۵۰ هزار متر ساخت و ساز در شرق تهران تبدیل به یکی از بزرگترین سازندگان مسکن در تهران شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری رئیس اصلاح طلب کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران که خود یکی از ساختمان سازهای بزرگ شرق تهران است، در پروژه های متعدد ساختمانی، شراکت دارد. طبق این اسناد، در سال های اخیر در ۱۳ پرونده ساختمانی فعالیت داشته که البته در سال های عضویت او در شورای شهر تهران نیز این مسائل ادامه داشته است.
او در دهه اخیر در مناطق ۴، ۸ و ۱۳ شهرداری تهران، ۱۳ پروژه ساختمانی داشته که زیربنای این پروژه های ساختمانی از هزار متر تا ۱۵۸۰۰ متر می رسد.
شماره پرونده املاکی که مربوط به آقای سالاری است جهت روشن شدن موضوع، به شرح زیر است:

۴۰۰۰۸۲۸۲
۴۰۰۱۰۹۰۳
۴۰۰۱۷۹۸۷
۴۰۰۲۵۷۹۷
۴۰۰۳۲۱۴۹
۴۰۰۷۶۰۷۰
۴۰۱۰۴۸۷۳
۴۰۱۲۹۸۹۹
۸۰۰۱۹۶۵۴
۸۰۰۰۱۲۶۹
۸۰۰۱۶۴۰۲
۱۳۰۰۴۸۷۶
۱۳۳۴۲۶۴۱
مجموع متراژ پروژه های ساخته شده توسط سالاری و شرکا دقیقا ۴۹.۳۹۵ متر مربع است. ساخت حدود پنجاه هزار متر مربع، سالاری را به یکی از بزرگترین سازندگان مسکن در شرق تهران تبدیل کرده است.
 

کد مطلب 3762968

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • آشتیانی ۱۸:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      با این مطلب چی رو میخواین ثابت کنید. مگه ساخت و ساز کردن جرمه که با آب و تاب مطرحش می کنید با این مطالب نمی تونید مسئله املاک نجومی رو تحت تاثیر قرار بدین
    • محسن ۱۸:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      اسلام کجاست؟ در جمهوری اسلامی قانون کجاست؟ چرا اجازه میدین در مملکت اسلامی این اتفاقات رخ دهد؟ اینجا دیگر امریکا تقصیر ندارد... خودمان دین و مذهبمون عوض شده و دم از امام حسین و اسلام میزنیم.... جالبه...
    • پرویزی ۱۹:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      بجای اینکه زیراب همدیگرو بزنید به کارای مملک برسید مردم خسته شدن از این جناحهای راست و چپ
    • ایرانی ۱۹:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      اگر خلافی نکرده باشد که حوب است کسب کار کرده و مسکن خلق نموده
    • ناشناس ۱۹:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      ببخشید رانت هم از شهرداری گرفته یا فقط ساختمان ساخته چه خلافی ایشان انجام داده است شما باید بهش مدال بدین که تو این اوضاع ساختمان میسازد اگه پولش رو تو بانک گذاشته بود سود بیشتر داشت و مورد سوال شما هم قرار نمی گرفت.
    • محمد ۲۰:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      حتما باید اولش بنویسید عضو اصلاح طلب شورای شهر... خب چرا سیاسی کاری می کنید؟
    • عبدی ۲۰:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      به به چه پولی به جیب زده آقا از بساز بفروشی و استفاده از رانت شهرداری . و چه پولی هم دفتر اسناد رسمی به جیب زده از صدقه سر این آقا . همین جور آدمها هستند که اقتصاد ما به این وضع افتاده دیگه
    • فریاد ۲۰:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      اینا که همه قانونیه. لطف کنید غیرقانونیها رو اطلاع رسانی کنید.
    • اصلاح طلب ۲۰:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سال دیگه شورای شهر و ریاست جمهوری را خواهیم گرفت تا فساد ریشه کن شود.
    • وحید ۲۱:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
      0 1
      پاسخ
      ساخته که ساخته مگه جرم کرده؟ این همه ساختمان واسه ملت ساخته و خدمت کرده.ملت خسته شدن از این مطالبتون. فکر میکنید ملت به این حرکات جناحی اهمیت میدن؟ این کارا واسه مردم نون و آب نمیشه داداش. کار رسانه ها شده گیر دادان به همدیگه. اون فلان مطلب رو زد این نزد. طرف اومده ساختمون و برج ساخته اومدین مدارک مجوز هاشو رو میکنید؟ برین مجوز های تخفیف های 50 درصد املاک شهرداری رو بیارین بزارین تو سایت ملت ببینن. چرا هر چی به نفعتون هست میذارین به نفعتون نیست نمیذارین؟
    • اسپاکو ۲۱:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
      0 1
      پاسخ
      مثلا که چی تیتر زدید اصلاح طلب؟؟! الان مچ گرفتید؟ !
    • سید ۰۰:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
      0 1
      پاسخ
      خوب مثلا که چی ساخته دمش گرم قانونی ساخته باز گلی به جمالش که تو این رکود بازار مسکن ریسک میکنه و سرمایه هاشو میریزه تو مسکن
    • پ ل ۰۷:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      بابا ويكي ليكس
    • احسان محمودی ۰۹:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ای ول بخور بخور داداش
    • مهدی پور ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
      1 0
      پاسخ
      خدایی چه جوری می شه هم عضو شورای شهر بود هم این قدر ساخت و ساز کرد. اون هم بدون رانت؟؟؟؟
    • رضا پور مطلق ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بابا این جماعت همشون به فکر بخور بخورن.. اصلا براشون مهم نیست که مردم بدبخت شب گرسنه بخابن.
    • حسین ۱۰:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
      1 0
      پاسخ
      دم شما گرم؛ بازم اگه تونستید منتشر کنید تا مردم با چهره واقعی اینا بیشتر آشنا بشن. اگر مسئول وجدان داشته باشه که نباید شب سر راحت بر بالین بزاره چه برسه به این همه ساخت و ساز و بگیر و ببند.
    • بیچاره ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اونوقت فقط شعار میدن که ما بلدیم و می فهمیم و همه مشکلات رو صد روزه حل می کنیم. بابای من واسه جواز یک ساختمان انقدر رفته اومده پیر شده بعد بعضی ها با رانت و سفارش و حرام خواری هر کاری که دلشون بخاد می کنن. آآآققققاااااا به فکر ما بدبختا هم باشید.
    • عسگری ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بابا ی کم وجدان داشته باشید. فقط ی کم.. صد رحمت به فیش نجومی ها حداقل در اعداد و ارقام می گنجیدند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها