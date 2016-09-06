عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران رکورد ۴۹۳۹۵ متر ساخت و ساز را زد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری رئیس اصلاح طلب کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران که خود یکی از ساختمان سازهای بزرگ شرق تهران است، در پروژه های متعدد ساختمانی، شراکت دارد. طبق این اسناد، در سال های اخیر در ۱۳ پرونده ساختمانی فعالیت داشته که البته در سال های عضویت او در شورای شهر تهران نیز این مسائل ادامه داشته است.

او در دهه اخیر در مناطق ۴، ۸ و ۱۳ شهرداری تهران، ۱۳ پروژه ساختمانی داشته که زیربنای این پروژه های ساختمانی از هزار متر تا ۱۵۸۰۰ متر می رسد.

شماره پرونده املاکی که مربوط به آقای سالاری است جهت روشن شدن موضوع، به شرح زیر است:

۴۰۰۰۸۲۸۲

۴۰۰۱۰۹۰۳

۴۰۰۱۷۹۸۷

۴۰۰۲۵۷۹۷

۴۰۰۳۲۱۴۹

۴۰۰۷۶۰۷۰

۴۰۱۰۴۸۷۳

۴۰۱۲۹۸۹۹

۸۰۰۱۹۶۵۴

۸۰۰۰۱۲۶۹

۸۰۰۱۶۴۰۲

۱۳۰۰۴۸۷۶

۱۳۳۴۲۶۴۱

مجموع متراژ پروژه های ساخته شده توسط سالاری و شرکا دقیقا ۴۹.۳۹۵ متر مربع است. ساخت حدود پنجاه هزار متر مربع، سالاری را به یکی از بزرگترین سازندگان مسکن در شرق تهران تبدیل کرده است.

