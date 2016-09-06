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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۴۱

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد:

واحدهای تولیدی استان ۷۰ میلیارد ریال به بانک‌های عامل بدهکارند

واحدهای تولیدی استان ۷۰ میلیارد ریال به بانک‌های عامل بدهکارند

یاسوج- مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: واحدهای تولیدی استان ۷۰ میلیارد ریال به بانک‌های عامل بدهکار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بنام ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۱۲ شهرک و ناحیه صنعتی در استان با مساحت ۴۲۳ هکتار فعال هستند.

وی بیان داشت: از مجموع  ۴۲۲ واحد صنعتی در شهرکها و نواحی استان ۲۳ واحد صنعتی در تملک بانک‌ها هستند.

بنام تصریح کرد: همچنین از این تعداد بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی فعال هستند که زیر ظرفیت تولید به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی افزود: از این تعداد ۹۶ درصد واحدهای صنعتی، صنایع کوچک هستند که زیر ۵۰ نفر اشتغال هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های اصلی دولت که احیای صنایع کوچک و حل مشکلات این واحدها است۵۰ واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشته و ۸۰۰ شغل از دست رفته نیز در استان احیا شد.

کد مطلب 3762969

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