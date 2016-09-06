تلاش برای ساخت مجتمع خدمات رفاهی بین راهی اهواز - آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نیکو ظهر امروز سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت ساخت هتل در رامهرمز اظهار کرد: حمایت از سرمایه گذاران و همچنین لزوم جذب سرمایه گذاری هر چقدر هم که اهمیت داشته باشد ولی باید با حفظ چهارچوب ها و قوانین انجام شوند.

وی اضافه کرد: زمین خریداری شده برای ساخت هتل ظاهرا کاربری کشاورزی داشته و حتی در صورت موافقت اعضای این شورا باز هم مسئله ای به نام کمیسیون تصبره ماده یک (تغییر کابری زمین) از جهاد کشاورزی را خواهیم داشت.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خوزستان تصریح کرد: در رابطه با ساخت مجتمع خدمات رفاهی بین راهی اهواز ـ آبادان نیز کار ساخت رمپ های ورودی و خروجی بر عهده راه و شهرسازی استان و ساخت محوطه سازی آن هم بر عهده پایانه های استان است.

افتتاح این مجتمع تا قبل از اربعین

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز در ادامه گفت: باید ظرف یک ماه کار ساخت رمپ های ورودی و خروجی توسط اداره راه و شهرسازی انجام شود و خیلی مهم است که این پروژه تا قبل از فرارسیدن زمان اربعین به بهره برداری برسد.