به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی عصر امروز سه شنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: سهم شرکت های دانش بنیان در اقتصاد ملی و پس از آن در اقتصاد استان باید مشخص شود. ممکن است تعداد شرکت های فعال در این زمینه کم باشد اما نقش پررنگی در اقتصاد ایفا کنند. برای رسیدن به هر هدفی باید در ابتدا آن را به صورت دقیق بررسی کرد.

وی افزود: مسئولان در زمینه شرکت های دانش بنیان آمارسازی نکنند. همانگونه که در زمینه تولید ناخالص ملی در رتبه دوم کشور قرار گرفته ایم باید در زمینه شرکت های دانش بنیان نیز رتبه بالایی را اخذ کنیم.

حاجتی عنوان کرد: به طور حتم پس از بررسی سهم استان در زمینه شرکت های دانش بنیان باید برنامه های ویژه و حمایتی در این خصوص مشخص شود. پروژه های ۹ گانه پیشنهاد شده در این خصوص باید بررسی شوند زیرا در صورتی که هدفمند نباشند قابل اجرا نخواهند بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان اضافه کرد: بخش اعظم فعالیت شرکت های دانش بنیان در بخش نفت و صنایع وابسته است. این مسئله برای استان یک مزیت محسوب می شود و باید از شرکت های فعال در این خصوص حمایت کرد.

وی با بیان اینکه همه دستگاه های اجرایی در استان به ویژه بیمه باید هم جهت با تسهیل بانک مرکزی سیاستگذاری در جهت روان سازی عمومی داشته باشند گفت: همچنین بر اساس مشکلاتی که بانکها و ذی النفعان اعلام می کنند باید مشکلات بررسی شود تا مشخص شود چگونه می توان سیاستگذاری مناسب در راستای تسهیل این روند داشته باشیم.