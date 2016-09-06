مهمترین مسئله شهر در مهرماه افزایش حجم ترافیکی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی بافنده، در جلسه شورای مدیران و معاونین در راستای "طرح استقبال از مهر" با بیان اینکه برای نهادینه کردن یک فرهنگ باید از دوران کودکی آموزش را شروع کرد افزود: آموزش شهروندی از ارکان اساسی زندگی اجتماعی عصر حاضر است و از همان دوران کودکی می‌توان با این آموزش‌ها مشارکت اجتماعی و حس مسئولیت در افراد را تقویت کرد.

وی افزود: در آستانه ماه مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاهها و به منظور استقبال از مهر به ویژه در بخش ساماندهی حمل و نقل و ترافیک به عنوان یکی از دغدغه های اولیا و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، نمایندگانی در تمامی ایستگاه های مترو به عنوان متولیان بخش دانش آموزی وظیفه راهنمایی و هدایت دانش آموزان را بر عهده خواهند گرفت.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران با اشاره به اینکه این طرح با هدف ساماندهی و افزایش احساس امنیت دانش آموزان در ایستگاه های مترو از ابتدای مهر ماه اجرا خواهد شد تصریح کرد: مهمترین مسئله شهر در مهر ماه افزایش حجم ترافیکی است و برنامه ریزی برای آغاز سفرهای شهری دانش آموزان و دانشجویان مهمترین موضوع در شروع فصل پاییز است.

وی با اشاره به اینکه در آغاز مهر والدین فرزندان خود را به مراکز آموزشی می رسانند افزود: این سفرهای درون شهری در یک بازه زمانی کوتاه با هم شروع و بعضا با هم تمام می شوند و به همین دلیل با بحران ترافیک در شهر مواجه می شویم.

احمدی بافنده گفت: با شروع سال تحصیلی انبوهی از دانش آموزان و دانشجویان سفرهای شهری خود را در زمان، مسیر و مقصد مشخص آغاز می کنند که موجب ایجاد ترافیک در شهر می شود و تنها راهکار حل این معضل ترغیب و ایجاد احساس اطمینان به دانش آموزان و والدین برای استفاده از حمل و نقل عمومی است.

وی افزود: معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران با اجرای طرح قطار دانایی سعی کرد تا معضلاتی را که هم اکنون مترو تهران به خصوص در حوزه شهروندی با آن روبروست، در قالب برنامه‌های آموزشی شاد و مفرح برای دانش آموزان و کودکان مطرح کند تا با این اقدام در آینده شاهد ارتقاء فرهنگ مترو سواری و رفع بسیاری از مشکلات کنونی باشیم.