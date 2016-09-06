به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، روسیه و ایران فرایند کاریِ ساخت مرحله دوم نیروگاه اتمی بوشهر را آغاز می کنند.

بر اساس اعلام خبرگزاری «تاس»، شرکت مهندسی ASE که یکی از شرکت های تابعه ذیل «روس اتم» به شمار می آید با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: فرایند کاریِ ساخت نیروگاه اتمی بوشهر۲ ، روز ۱۰ سپتامبر سال جاری میلادی (۲۰ شهریور ماه) در ایران آغاز می شود.

در این بیانیه آمده است: مراسم آغاز به کار ساخت مرحله دوم نیروگاه اتمی بوشهر در سایت این نیروگاه با حضور «سرگئی کرینکو» (Sergei Kirienko) رئیس روس‌ اتم برگزار خواهد شد.

رئیس روس‌ اتم ضمن تأیید حضور خود در این مراسم اعلام کرد: مرحله دوم نیروگاه اتمی بوشهر از فن آوری منحصر به فردی به ویژه در حوزه سیستم های امنیتی برخوردار خواهد بود.