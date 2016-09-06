سرمایه گذاران در خوزستان حمایت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مصدقی ظهر امروز سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت ساخت هتل در رامهرمز اظهار کرد: شاید یکی از گره های قانونی که موجب شد تأسیسات و زیرساخت های حمل و نقل در شبکه راه ها نداشته باشیم، این بود که سرمایه گذار به صورت انفرادی حق و اجازه ساخت و بهره برداری از این پروژه ها را نداشت.

وی اضافه کرد: اما امروز که این گره تا حدود زیادی از سر راه برداشته شده باید نسبت به این امر توجه لازم را داشته و از سرمایه گذاری حمایت کنیم.

نماینده راه و شهرسازی خوزستان نیز در این جلسه عنوان کرد: کاربری هتل شهری است و الزاما باید در محدوده شهر و کاربری مصوب راه اندازی و ساخته شود. در طرح های جامع هم به اندازه کافی زمین برای ساخت هتل دیده شده ولی زمین فعلی که برای ساخت هتل در نظر گرفته شده مورد تأیید مصوبات شورای ما نیست. ساخت این پروژه اول باید موافقت دبیرخانه ذیربط که در راه و شهرسازی است را دریافت می کرد و بعد نسبت به اخذ استعلامات اقدام می کرد.

به گزارش مهر، بررسی وضعیت ساخت هتل در رامهرمز اولین دستور کار جلسه بود که ۳۰۰ متر از زمین خریداری شده توسط سرمایه گذار خارج از محدوده شهری است.

دستور کار دوم جلسه ساخت مجتمع خدمات رفاهی بین راهی اهواز ـ آبادان بود.

دستور کار سوم جلسه نیز احداث نیروگاه های کوچک و بزرگ با سرمایه گذاری داخلی و خارجی بود که مدیرکل برق منطقه ای خوزستان در این زمینه گزارش ارائه داد.

دستور کار چهارم جلسه نیز به دلیل پایان رسیدن زمان برگزاری جلسه بعد مطرح نشد و استاندار خواستار ارائه گزارش عملکرد ادارات عضو این ستاد و جمع بندی مصوبات در جلسه آینده شد.