حضور فعال بخش تعاون در حوزه اقتصادی کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش در مراسم تجلیل از تعاونگران نمونه صومعه سرایی که عصر سه شنبه در کانون شهید بهشتی این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری، مردمی کردن موضوع اقتصاد بوده که حوزه تعاون می تواند نقش تأثیرگذاری در این زمینه ایفا کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در حوزه اشتغال در سطح کشور با مشکل مواجه هستیم، افزود: امروز اگر مسئولان فکری برای اشتغال و کمک به این حوزه نکنند در آینده شاهد بروز مشکلات فراوانی خواهیم بود.

نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: متاسفانه تا به امروز با وجود تمام فعالیت های انجام شده نتوانسته ایم در ارجاع کارها به بخش های تعاونی و خصوصی موفق عمل کنیم.

دلخوش با بیان اینکه سیستم اداری ایران از ابتدا به گونه ای بوده که دولت نقش حاکمیتی برای خود قائل نبوده و مجری امور بوده است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل هیچ گاه به خوبی از ظرفیت مردم استفاده نشده و نقش آن ها در سطح کلان کشوری کم رنگ بوده است.

وی به رشد منفی جمعیت در کشور به ویژه استان گیلان و افزایش سن ازدواج جوانان به دلیل نبود شغل و مشکلات مالی اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات کشور نبود حضور مناسب تعاونی ها در حوزه اقتصادی کشور است که برای استان هایی همانند گیلان در آینده مشکل ساز می شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه گیلان در آینده اقتصادی کشور از جایگاه کم رنگی برخوردار است، افزود: صنعت چای، ابریشم، برنج و بسیاری از صنایع که در گذشته در استان فعال بوده امروز دیگر فقط در حد یک نام باقی مانده اند.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه برای حل این مشکل و حضور فعال تعاونی ها باید به دنبال منع حضور دولت در امور اجرای اقتصاد بود، تاکید کرد: مردم باید در قالب تعاونی ها اجرای اقتصاد را در دست بگیرند.

دلخوش به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه کسب سهم ۲۵ درصدی تعاونی ها از اقتصاد کشور اشاره و اظهار کرد: در طول اجرای دو برنامه اخیر پنج ساله توسعه، هنوز نتوانسته ایم به پنج درصد سهم تعاونی از اقتصاد کشور دست یابیم که نشان دهنده این است اگر به همین روال ادامه دهیم هیچ گاه به سهم ۲۵ درصدی نمی رسیم.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با اشاره به وجود برخی نواقص و مشکلات در حوزه تعاون کشور یادآور شد: کارشناسان حوزه تعاون باید طی یک بررسی تخصصی این نواقص را استخراج کرده و در اختیار نمایندگان مجلس برای پیگیری و رفع آن قرار دهند.

وی با بیان اینکه باید دغدغه مردم در بخش اقتصادی و اشتغال برطرف شود، گفت: حضور تعاونی ها در حوزه اقتصادی می تواند به عنوان یک راهکار مناسب مورد بهره برداری قرار گیرد.