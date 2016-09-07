آشنایی با کوچکترین شهید کهگیلویه و بویراحمد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-سید فرشاد رجایی فر: بسیجی شهید، ابوالقاسم علی پور یکی از شهدای کهگیلویه و بویراحمد است که در سال ۱۳۵۴ در روستای «قلات» از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد متولد شد.

شهید دوران کودکی را در آغوش مادری مهربان و در سایه پر مهر پدری پر تلاش در ایلات عشایری در کوه ها و دشتهای سردسیر «قلات» شهرستان بویراحمد و گرمسیر روستای «کوپن» سپری کرد.

وی تا کلاس اول راهنمایی به تحصیل علم پرداخت و سپس در ۲۳ خرداد ۱۳۶۷ در حالی که ۱۲ سال و ۸ ماه بیشتر نداشت وارد عرصه نبرد شد. جثه شهید بزرگتر از سنش بود و کسی نمی توانست سن کمش را تشخیص دهد.

مادر دلسوز، مهربان و گرانقدر شهید این چنین از فرزندش گفته: ابوالقاسم فرزند چهارم خانواده بود که هنگام تولد و شهادتش پدر بالای سرش نبود. پدرش که در خارج از منطقه مشغول کار بود، تا چندین ماه بعد از تولد ابوالقاسم نتوانست به دیدن ما بیاید و من مجبور بودم جای خالی پدر را برای وی پر کنم. بعد از چند ماه که پدر برگشت برای سلامتی و تولد ابوالقاسم نذر کرد. بعد از تولد ابوالقاسم ۵ دختر و یک پسر به دنیا آوردم که دو دختر بعد از چند ماه از دنیا رفتند، ابوالقاسم از همان بچگی مهربان، دلسوز، آرام و زرنگ بود و هیچوقت روی حرف ما حرفی نمی زد و در کارهای کشاورزی و دامداری به ما کمک می کرد.

مادر با اشاره به اینکه ما در منطقه عشایری در سردسیر بودیم، گفت: ابوالقاسم در گرمسیر بود، و بدون اطلاع ما شناسنامه اش را از چمدان برداشته بود و آن را برای برای رفتن به جبهه دستکاری کرده بود. سال ۶۷ نامه ای برایمان نوشت که من عازم جبهه شده ام. تا ۱۱ سال هیچ اطلاعی از او نداشتیم و شب و روزم گریه و زاری بود. تمام نهادهایی که به جبهه ختم می شدند و هر جایی که به ذهنمان می رسید پرسیدیم ولی خبری نبود.

پدرش ابوالقاسم نیز گفته است: در دوران خردسالی فرزندانم همه تلاشم این بود که آنها را با اخلاق، با ادب، مهربان، دلسوز و آشنا با فرهنگ دینی و مذهبی رشد دهم. در سالی که ابوالقاسم به دنیا آمد به دلیل اینکه در کوه های فارس بودیم تا چند ماه بعد از تولدش نتوانستم آن را ببینم.از همان کودکی بسیار ساکت، آرام، دلسوز و بسیار بازیگوش بود.ابوالقاسم علاقه زیادی به مدرسه و درس خواندن داشت. بسیار با اخلاق و منظم بوده و در کنار درس خواندن در کارها به ما کمک می کرد. بعضی اوقات نیز با دوستانش برای کار در مزرعه دیگران می رفت و با دستمزدش برای برادر و خواهرانش هدیه و وسایلی که نیاز داشتند تهیه می کرد. اما در کنار همه این کارها حواسش به رفتن جبهه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بسیجی شهید ابوالقاسم علی پور با دستکاری شناسنامه اش به جبهه های حق علیه باطل اعزام شده بود. وی در عملیات بیت المقدس ۷ (شلمچه) شرکت کرد و مفقودالاثر شد.

پیکر پاک شهید در ۱۳۷۹/۱۱/۲۸ با تلاش کمیته جست و جوی سازمان یافته ستاد کل نیروهای مسلح پیدا شد و ۱۳۸۱/۰۲/۲۴ به استان منتقل و در گلزار شهدای شهر یاسوج به خاک سپرده شد.

کنگره شهدای استان کهگیلویه و وبویراحمد، مهرماه سال جاری در یاسوج برگزار خواهد شد و به همین مناسبت هر هفته یکی از شهدای شاخص استان معرفی می شود.