به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال چین و ایران در هفته دوم از مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۹ روسیه در منطقه آسیا از ساعت ۱۶:۰۵ دقیقه امروز سه شنبه در ورزشگاه المپیک شهر شن یانگ به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

تیم ملی فوتبال ایران در این دیدار با ترکیب علیرضا بیرانوند، میلاد محمدی، سعید عزت‌اللهی، مسعود شجاعی(۷۶ رضا قوچان نژاد)، مرتضی پورعلی‌گنجی، وحید امیری(۷۲ مهدی ترابی)، آندرانیک تیموریان، پژمان منتظری(دقیقه ۲۳ سیدجلال حسینی)، علیرضا جهانبخش، سردار آزمون و رامین رضاییان به میدان رفت.

تیم ملی فوتبال چین در شرایطی به مصاف ایران رفت که ورزشگاه ۶۰ هزار نفری المپیک کاملا قرمزپوش بود و تماشاگران به شدت از تیم ملی کشورشان حمایت می کردند. این تیم دیدار اول خود را ۲ بر ۳ به کره جنوبی واگذار کرد اما تیم ایران برابر قطر به پیروزی ۲ بر صفر رسید.

* دقیقه یک: تیم ملی ایران توسط آندرانیک تیموریان توپ را به محوطه جریمه چین رساند اما توپ ارسال آندو به سردار آزمون نرسید و از کنار دروازه به بیرون رفت.

* دقیقه ۴ : تیم ملی فوتبال چین صاحب یک ضربه کرنر شد که بیرانوند توپ را دفع کرد و در ضد حمله مسعود شجاعی با پاسی عمقی وحید امیری را در موقعیت خوب درون محوطه جریمه قرار داد اما دروازه بان چین زودتر به توپ رسید و برخورد امیری با وی یک کارت زرد برای مهاجم ایران به همراه داشت.

* دقیقه ۱۰ : بعد از اینکه تیم ملی ایران با میل تهاجمی بیشتری کار را شروع کرد در این دقایق بازی به تعادل کشیده شد.

* دقیقه ۱۱ : دروازه بان تیم ملی چین که در برخورد با وحید امیری مصدوم شده بود از زمین بیرون رفت و دروازه بان دوم این تیم وارد زمین شد.

* دقیقه ۱۵ : سعید عزت اللهی قصد داشت با پاسی بلند سردار آزمون را در موقعیت گل قرار دهد اما توپ او را دروازه بان چین درون محوطه جریمه مهار کرد.

* دقیقه ۱۸ : بهترین موقعیت ایران تا این دقیقه به دست آمد. در این صحنه رضاییان توپی را از جناح راست روی دروازه چین ارسال کرد اما ضربه سردار آزمون با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.

* دقیقه ۲۲ : پژمان منتظری به خاطر برخورد با مهاجم تیم ملی فوتبال چین مصدوم شد و دقایقی روی زمین افتاد. وی از ناحیه کتف مصدوم شد و جایش را به سیدجلال حسینی داد.

* دقیقه ۲۴ : مسعود شجاعی بازهم توپ خوبی را درون محوطه جریمه برای سردار آزمون ارسال کرد اما این بازیکن با کم دقتی توپ را به بیرون فرستاد.

* دقیقه ۳۲ : ایران در حملات جسته و گریخته ای که داشت توپی را توسط رضاییان روی دروازه چین ارسال کرد اما ضربه سر مسعود شجاعی با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.

* دقیقه ۳۵ : ایران صاحب یک کرنر شد که این ضربه در رفت و برگشت درون محوطه جریمه به شجاعی رسید و ضربه آرام او را مدافعان چین برگرداندند و در ادامه پورعلی گنجی توپ را به بیرون زد.

* دقیقه ۴۵: دو تیم کمی بازتر از دقایق قبل بازی کردند که ثمره آن رفت و برگشت توپ روی دروازه ها بود اما این موقعیت ها ثمری برای دو تیم نداشت تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد. داور برای نیمه اول این دیدار چهار دقیقه وقت اضافه اعلام کرده بود.

* دقیقه ۵۰ : ایران صاحب بهترین موقعیت خود شد. در این صحنه وحید امیری توپ را در جناح چپ از مدافع چین ربود و داخل محوطه جریمه به شجاعی رساند. این بازیکن پس از جا گذاشتن دو بازیکن چین توپ را به جهانبخش داد اما ضربه او از درون محوطه جریمه با اختلاف زیادی به بیرون رفت.

* دقیقه ۵۳ : تیم ملی چین صاحب یک موقعیت عالی شد که مدافعان ایران اجازه شوت به سمت دروازه از درون محوطه جریمه را ندادند و توپ به کرنر رفت که این ضربه هم ثمری نداشت.

* دقیقه ۶۵ : تیم ملی چین در معدود موقعیت هایی که روی دروازه ایران ایجاد کرد می توانست دروازه را با خطر مواجه کند اما مدافعان ایران توپ را دفع کردند.

* دقیقه ۷۲ : وحید امیری دچار مصدومیت شد و مهدی ترابی جانشین وی شد.

* دقیقه ۷۷ : رضا قوچان نژاد به جای مسعود شجاعی وارد زمین شد.

* دقیقه ۸۰ : تیم ملی ایران توسط رامین رضاییان توپی را از جناح راست روی دروازه چین ارسال کرد اما مدافعان حریف آن را دفع کردند.

* دقیقه ۸۵ : تیم ملی چین روی اشتباه مدافعان ایران صاحب یک موقعیت خوب درون محوطه جریمه شد که مدافع ایران با سرنگون کردن مهاجم حریف توپ را دفع کرد. چینی ها در این صحنه اعتقاد به پنالتی داشتند.

* دقیقه ۸۷: تیم ملی ایران با ارسال قوچان نژاد صاحب موقعیت شد اما توپ به مدافعان چین برخورد کرد و به کرنر رفت که این ضربه هم ثمری برای ایران نداشت.

* دقیقه ۹۰ : مهدی ترابی شوتی را از پشت محوطه جریمه به سمت دروازه چین زد که دروازه بان به کرنر فرستاد اما این ضربه هم ثمری برای ایران نداشت.

تیم ملی فوتبال ایران که در دیدار اول برابر قطر به خاطر اشتباه دروازه‌بان قطر در وقت های اضافه به گل رسید این بار بدون اشتباه بازیکن حریف به گل نرسید و با یک امتیاز از چین برگشت تا با ۴ امتیاز به دیدارهای آینده فکر کند.