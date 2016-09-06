فرهاد فخرالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید خبر کنارهگیری خود از مسئولیتهایش در ارکستر ملی بیان کرد: ارکستر موسیقی ملی ایران در سال گذشته یکی از بهترین دوران کاری خود را طی کرد و بنده این افتخار را داشتم تا در کنار مجموعهای از بهترین نوازندگان حوزه موسیقی، برنامههای جالب توجه و پرمخاطبی را تقدیم مخاطبان کنم اما متأسفانه از همان ابتدای سال همانطور که در گفتگوی قبلیام با خبرگزاری شما اشاره کرده بودم، هیچ خبری از پیگیری دوستان برای فعالیتهای ارکستر موسیقی ملی ایران انجام نگرفت و کار را به سمتی هدایت کردند که من دیگر میل ندارم در این مجموعه حضور داشته باشم. بنابراین از همان چند روز پیش به دوستان اطلاع دادم که دیگر حاضر به همکاری نیستم و ترجیح میدهم در این مجموعه کار نکنم.
وی ادامه داد: من نمیدانم این همه مشکل که ارکستر ملی با آن مواجه است چه معنی دارد. اصلاً از نظر آقایان ارکستر خوب چه معنی دارد که اینگونه با آن بدرفتاری و نامهربانی میکنند. بنده با این سن و سال در سال گذشته نهایت همکاری خود را با ارکستر موسیقی ملی انجام دادم و کاری کردم که اهل فن حوزه موسیقی و حتی رهبران برجسته ارکستر کشورمان بیشترین همکاری خود را با ارکستر موسیقی ملی داشته باشند. حتی شما دیدید که نیمی بیشتر از نوازندگان ارکستر دولتی سفر کرده به شانگهای از اعضای ارکستر موسیقی ملی بودند. آخر چند بار باید آزمون و خطا بکنیم تا بتوانیم به یک مجموعه منسجم دست پیدا کنیم؟ من به اندازه کافی برای ارکستر موسیقی ملی زحمت کشیدهام اما به دلیل اینکه کمتر کسی حاضر شد که با این مجموعه موسیقی همکاری کند، دیگر قادر به همکاری با آن نیستم.
فخرالدینی ادامه داد: طی روزهای گذشته آقای صفیپور با من تماس گرفتند و حتی چندین بار هم زحمت کشیده و به منزل من آمدند، اما من تمایل چندانی برای حضور در ارکستر موسیقی ملی ندارم. این چه وضعیتی است که هنوز عضو ارکستر موسیقی ملی ما پول نتنویسی خود را دریافت نکرده اما آقایان میروند و از کشورهای دیگر مهمان خارجی میآورند و برای آنها هزینههای هنگفتی میکنند. من نمیدانم با این سن و سال چقدر باید از اعتبار خودم هزینه کنم که هنرمندان در کنار ما حضور داشته باشند.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود گفت: تمام هنرمندان حاضر در مجموعه موسیقی ارکستر ملی طلبکار هستند و باید حساب و کتاب آنها هر چه زودتر مشخص شود. من دیگر نمیدانم چه حرفی را باید در زمینه ارکستر ملی بازگو کنم و فکر میکنم در این مجال بهتر است به آقایان بگویم هر کاری که دوست داشتید با ارکستر موسیقی ملی انجام دهید.
