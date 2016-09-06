رویکرد دولت تحقق توسعه پایدار و ایجاد نشاط سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی در سومین همایش فرمانداران و بخشداران استان قزوین که عصر سه شنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: تکفیری ها بسیار تلاش کرده اند تا با ورود نیروهای تروریست خود به داخل کشور به ناامنی ها دامن بزنند که خوشبختانه با هوشیاری و حضور در صحنه همه نیروهای سپاهی، بسیج، ارتش و ناجا همه توطئه ها خنثی شده و بعد از این نیز خنثی خواهد شد.

وی افزود: امنیت کلیدی ترین موضوع برای توسعه کشور است و در داخل نیز همه باید تلاش کنیم و نگذاریم این آرامش دچار اسیب شده و خدشه ای به آن وارد شود.

مقیمی تصریح کرد: دوری از مسائل حاشیه ای و قومی و قبیله ای از مسائلی است که می تواند آرامش کشور را تضمین کند لذا همه باید در مسیر وحدت گام برداریم و اجازه ندهیم دشمنان در میان صفوف مردم و مسئولان نفوذ کنند.

آسیب های اجتماعی نگران کننده است

وی با اشاره به اسیب های اجتماعی موجود در جامعه اظهارداشت: در نظامی که احکام اسلامی در آن جاری است نباید شاهد معضلاتی مانند طلاق و اعتیاد و حاشیه نشینی و بیکاری و تهمت و افترا باشیم.

مقیمی اضافه کرد: گزارش های ارائه شده در خصوص آسیب های اجتماعی نگران کننده است و باید با تلاش همه جانبه و دقت بیشتر برای کنترل این آسیب ها اقدامات موثری انجام دهیم.

وی یادآورشد: مردم امیدشان به دولت است و فرمانداران و بخشداران به عنوان نمایندگان دولت باید در این زمینه با برنامه ریزی درست حرکت کنند و کمک دولت باشند.

قائم مقام وزیر کشور گفت: نمی توان مشکلات اجتماعی را پنهان کرد و از گفتن آن نباید هراسی داشته باشیم بلکه باید دنبال راهکار برای حل آنها باشیم.

وی اضافه کرد: وقتی از هر ۱۰۰ فقره ازدواج ۳۰ مورد به طلاق منجر می شود باید نگران باشیم و دستگاههای اجرایی به وظایف خود عمل کنند تا نتیجه برنامه ریزی ها موثر باشد.

جمع آوری معتادان متجاهر ضروری است

مقیمی با ابراز رضایت از طرح جمع آوری متکدیان در آذربایجانشرقی اظهارداشت: با همکاری دستگاههای اجرایی و شهرداری در تبریز همه معتادان متجاهر از سطح شهر جمع آوری شده و در مکانی نگهداری می شوند که این کار می تواند در قزوین نیز عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از برنامه های وزارت کشور توجه به اقتصاد است تا بتوانیم از شرایط رکود خارج شویم.

مقیمی گفت: دولت در چند سال اخیر کارهای خوبی انجام داده و با کنترل تورم و کاهش آن از ۴۰ درصد به ۸.۵ درصد به رشد اقتصادی ۴.۴ درصد هم رسیده که باید تلاش کنیم این میزان به ۸ درصد افزایش پیدا کند.

تامین امنیت سرمایه گذاری برای رونق اقتصاد

مقیمی تصریح کرد: باید شرایط حضور سرمایه گذاران را در کشور فراهم کنیم که لازمه آن رفع موانع و بسترسازی برای حضور سرمایه گذار خارجی است که خوشبختانه دردوره پس از برجام هیئت های زیادی به کشور آمده اند اما جذب آنها نیازمند تلاش و عزم جدی همه استانداران، فرمانداران و بخشداران است.

وی بیان کرد: باید تصمیماتی که در گذشته موجب تعطیلی و یا نیمه تعطیل شدن واحدهای صنعتی و تولیدی شده را جبران کنیم و بخشی که مربوط به تامین اعتبار است می تواند با کمک دولت محقق شود و بخشی که ناشی از سوء مدیریت است با واگذاری واحدها به مدیران توانمند قابل حل شدن است.

مقیمی گفت: هر کشوری برای توسعه خود برنامه ای دارد و مهمترین برنامه ما برای رسیدن به توسعه پایدار اجرای برنامه کارشناسی شده اقتصاد مقاومتی است.

قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: همه کارشناسان این برنامه را تایید کرده اند و فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی با معاون اول ریاست جمهوری است تا کارها با سرعت عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: باید اقتصاد ما در برابر نوسان وتکان های اقتصادی جهان و نفت مقاوم باشد و تغییر نرخ ارز هم نتواند آن را دچار آسیب کند و از سوی دیگر بدون اتکا به نفت کشور را اداره کنیم.

مقیمی یادآورشد: باید با اتکا به اقتصاد مقاومتی انضباط مالی داشته باشیم و بتوانیم در بازارهای جهانی هم حضور پیدا کنیم و از رکود خارج شویم.

تکریم ارباب رجوع را جدی بگیریم

قائم مقام وزیر کشور در ادامه تکریم ارباب رجوع را از وظایف مدیران دانست و یادآورشد: باید حق الناس را ادا کنیم و اجرای قانون، رسیدگی بموقع به مشکلات و درخواست های مردم، تکریم و جلب رضایت مردم از مهمترین وظایف مدیران در شرایط کنونی است.

وی گفت: اگر کسانی که صلاحیت ندارند به کار گمارده شوند موجب دلخوری و رنجش مردم شده و نارضایتی را دامن می زند لذا باید از افراد توانمند و لایق در کارها استفاده کنیم.

رعایت قانون در برگزاری انتخابات

قائم مقام وزیر کشور اضافه کرد: نیمه دوم امسال با نزدیک شدن به انتخابات ماههای پرکاری برای فرمانداران خواهد بود لذا از همین امروز باید عزم خود را جزم کنید و برای این رویداد مهم آماده باشید.

وی بیان کرد: در انتخابات گذشته حق الناس رعایت و از آراء مردم صیانت شد و در این دوره نیز با رعایت بیطرفی کامل و صیانت از رای مردم باید از حق مردم دفاع کنیم.

مقیمی از شکل گیری خانه استانی احزاب در کشور خبر داد و اظهارداشت:رویکرد دولت توسعه سیاسی و ایجاد نشاط سیاسی در کشور است که بر این اساس اولین خانه استانی احزاب در خراسان رضوی افتتاح شد که امیدواریم در سایر استانهای کشور نیز راه اندازی شود.