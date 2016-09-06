مرادی رئیس پاک ترین فدراسیون وزنه برداری تاریخ ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، جهان پهلوان محمد نصیری دارنده سه مدال طلای وزنه برداری المپیک بعدازظهر سه شنبه در گرگان در جمع خبرنگاران به بیان نحوه برخورد فدراسیون وزنه برداری با مصرف کنندگان داروهای غیرمجاز پرداخت و گفت: من مخالف سرسخت دوپینگ هستم، در زمان فدراسیون رضازاده، وزنه برداران نابود شدند زیرا همه به دوپینگ عادت کرده بودند و حتی مربیان به شاگردان خود مواد غیرمجاز می فروختند و سود کلانی می کردند!

وی تصریح کرد: مربیان به شاگردان می گفتند یا طبق برنامه تمرینی که به شما می دهم عمل کنید یا از کنار من بروید و هیچ برخوردی هم نمی شد.

وی خاطرنشان کرد: من اما به شاگردانم اجازه نمی دادم که به سمت خلاف بروند و کاری می کردم که به این مسائل ورود نکنند چون می دانستم که اگر به سمت مواد غیرمجاز بروند دیگر نمی شود جلوی آنها را گرفت.

این جهان پهلوان با بیان اینکه حتی اسامی مواد غیرمجاز را نمی دانم ادامه داد: کسانی که چنین موادی مصرف می کنند عمرشان کوتاه است و افرادی را که دیدم مواد مصرف می کنند، حداکثر ۶۰ سال عمر کردند.

نصیری به دوره رقابت خود اشاره کرد و گفت: در زمانی که ما وزنه می زدیم دوپینگ وجود داشت اما تا اندازه فعلی گسترده نشده بود. مثلا ممکن بود نفرات اول یا دوم یک وزن دوپینگ کنند اما فردای آن روز نتیجه را اعلام می کردند.

به گفته وی، آن زمان مدت محرومیت ها مثل الان چهار ساله نبود و تنها یک سال محروم می کردند به همین دلیل رقیبان دوپینگی بنده نگرانی از این بابت نداشتند.

وی درباره عملکرد فدراسیون فعلی در برخورد با دوپینگی ها بیان کرد: خوشبختانه در فدراسیون فعلی به شدت با مسئله دوپینگ برخورد می شود و در عمل نشان داده اند که در دوره پاک ترین فدراسیون وزنه برداری تاریخ به سر می بریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری سرشت (زاده ۱۳۲۴ تهران) ملقب به خروس طلایی ایران و هرکول ایرانی وزنه‌بردار سبک وزن ایرانی و صاحب چندین مدال مختلف رقابت‌های جام جهانی، المپیک و آسیایی است. وی پر افتخارترین وزنه‌بردار ایران و آسیا به شمار می‌آید و توانسته است ۱۸ رکورد جهانی را به نام خود ثبت کند. وی در سال ۲۰۰۰ از سوی فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری به عنوان یکی از ۱۰ وزنه‌بردار برتر جهان معرفی شد.