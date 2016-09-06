باقی ماندن برخی مراحل در مختومه شدن پرونده شکایت اس۳۰۰ توسط ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کرملین صرف نظر ایران از پیگیری روند شکایت خود پیرامون پرونده سامانه دفاع موشکی اس- ۳۰۰ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری تاس، «ولادیمیر کوژین» دستیار رئیس جمهور روسیه در این باره اعلام کرد: ایران از شکایت خود پیرامون پرونده سامانه دفاع موشکی اس- ۳۰۰ صرف نظر کرده است.

«ولادیمیر کوژین» که معاون و مشاور «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در امور نظامی و همکاری های فنی نیز به شمار می آید در ادامه اظهارات امروز خود به خبرنگاران گفت: ایران گام های لازم برای پَس گرفتن شکایت خود را در موضوع سامانه دفاع هوایی اس- ۳۰۰ از روسیه برداشته و لذا پرونده مذکور مختومه اعلام می گردد.

وی در ادامه برخی روندهای قانونی را برای مختومه شدن نهایی این پرونده لازم دانست و آن ها را رو به اتمام اعلام نمود.

لازم به ذکراست، قرارداد تحویل سامانه پیشرفته دفاع موشکی اس-۳۰۰ به ایران در سال ۲۰۰۷ منعقد شد. بر اساس این قرارداد، مسکو متعهد شده بود که ۵ سامانه دفاع موشکی میان برد اس – ۳۰۰ به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار به ایران بفروشد. اما برنامه تحویل این موشک ها در سال ۲۰۱۰ و به بهانه اعمال تحریم های سازمان ملل متحد لغو شد.

در واکنش به این اقدام، ایران با درخواست غرامت ۴ میلیارد دلاری از روسیه، به دیوان بین‌المللی داوری در ژنو شکایت کرد تا این که روز دوشنبه ۱۳ آوریل سال ۲۰۱۵ «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه، با امضاء حکمی ممنوعیت تحویل سامانه‌های موشکی زمین به هوای اس-۳۰۰ به ایران را لغو کرد.