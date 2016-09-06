به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری بعدازظهر سه شنبه در آیین اختتامیه رقابت‌های تخصصی مهارت‌سنجی فن‌آورد در همدان با تاکید بر اینکه فرصت‌های کشف استعداد را به علت فرهنگ استخدام از دست داده‌ایم، گفت: استخدام معادل از بین رفتن اعتماد به نفس، خلاقیت و نوآوری است.

وی با بیان اینکه باید به فرهنگ اصیل علم و فناوری بیشتر توجه کنیم، گفت: امروز داشتن ماده اولیه مهم نیست بلکه مهم این است که از چه دانشی برای ایجاد ارزش افزوده در آن ماده اولیه استفاده شود.

ستاری با بیان اینکه امسال ۳۸۰ تن زعفران در کشور تولید می‌شود، میزان صادرات زعفران را ۴۵۰ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: گردش مالی زعفران در دنیا ۸.۵ میلیارد دلار است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه کشور ایران با ۹۴ درصد تولید زعفران تنها ۵ درصد گردش مالی را در اختیار دارد، ادامه داد: کتاب بوعلی‌سینا به ۳۰ زبان زنده دنیا ترجمه شده اما هنوز به زبان فارسی ترجمه نشده است.

ستاری با تاکید بر اینکه امروز بیش از ۱۰۰۰ شرکت دانش بنیان در زمینه گیاهان دارویی در کشور فعالیت دارند، گفت: باید دوباره به فرهنگ ارزشمند کارآفرینی برگردیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه افرادی مانند ابن‌سینا را باید از دل زیست‌بوم بیرون بیاوریم، ادامه داد: این افراد هیچ کدام با بودجه دولتی تحقیق نکردند و دستگاه آزمایشی میلیون دلاری نداشتند.

ستاری با بیان اینکه هزینه‌های زیادی در زمینه تحقیق داده ایم اما تا زیست‌بوم را درست نکنیم موفق نخواهیم بود، تأکید کرد: تا زمانی‌که بخش خصوصی در زمینه پژوهش سرمایه‌گذاری نکند، کاری از پیش نخواهد رفت.

وی با بیان اینکه امروز از پیروزی گذشته بر محیط زیست پشیمان هستیم و اقتصاد دانش بنیان که دوستدار محیط زیست است را دنبال می کنیم، گفت: امیدوارم این روش در استان همدان ادامه داشته باشد زیرا استان همدان برای حفظ محیط زیست، اشتغال و افزایش درآمد، راهی جز این ندارد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه زیست‌بوم باید در استان همدان شکل گیرد، اظهار داشت: می‌توان از یک آپارتمان کوچک میلیاردها تومان درآمد داشت اما باید دید چگونه می توان در فضای ۴۵۰ متری یک آپارتمان ۵۰ نوع داروبیوتکنولوژی تولید کرد.

ستاری در ادامه پایگاه هوایی شهید نوژه همدان را یکی از پایه‌های فرهنگی استان برشمرد و با بیان اینکه پایگاه نوژه در تاریخ انقلاب موثر بوده است، گفت: اولین شهدای جنگ یک خلبان شیعه و یک خلیان سنی بودند که در یک هواپیما از نوژه پریدند و استان باید توجه ویژه ای به پایگاه هوایی شهید نوژه داشته باشد.