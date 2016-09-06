۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۳۷

۹۵ درصدروستاها تحت پوشش طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه هستند

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: ۹۵ درصد مناطق روستایی کشور تحت پوشش برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نحوی نژاد در نشست مشترک سازمان های رفاهی و اجتماعی مکزیک، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و دفتر نمایندگی یونیسف در خصوص برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه و صندوق فرصت های شغلی عنوان کرد: تمام این معلولان، تحت پوشش خدمات آموزشی توانبخشی مبتنی بر جامعه قرار گرفته اند.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه به افراد دارای معلولیت آموزش داده می شود که با وضعیت خود کنار بیایند و تا حد امکان از امکانات محلی برای توانبخشی آنان استفاده می شود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: برای اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه از سه هزار و ۵۲۹ تسهیل گر محلی و یکهزار و ۳۳ تسهیل گر میانی استفاده شده است و ۱۰ هزار و ۵۹۸ خانه بهداشت و ۱۰ هزار و ۵۳۴ دهیاری نیز بهزیستی را در اجرای این برنامه یاری می کنند.

نحوی نژاد تاکید کرد: ۹۵ درصد مناطق روستایی کشور تحت پوشش برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه قرار دارند.

وی یادآور شد: برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه، برنامه ای راهبردی برای ایجاد برابری فرصت ها و کاهش فقر در مناطق روستایی و محروم است.

براساس این گزارش، برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) بهزیستی و صندوق فرصت های شغلی کمیته امداد خمینی (ره) از سوی وزارت رفاه به عنوان ۲ برنامه موفق ایران انتخاب شده است و مکزیک نیز کشور موفقی در حوزه ارزیابی سیاست های اجتماعی به شمار می آید.

مهناز قربانی مقانکی

