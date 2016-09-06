ارتقای سطح آموزش در جزیره خارگ/ نوسازی و هوشمندسازی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ماه مهر و فصل بازگشایی مدارس، مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران به همراه مدیرعملیات عمومی و چندتن از مدیران شرکت پایانه های نفتی ایران از روند پروژه نوسازی و هوشمند سازی دبستان آزادی و دبیرستان سمیه بازدید کرد.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت پایانه های نفتی ایران در راستای فعالیت های اجتماعی خود با برنامه ریزی مدون و فنی در حال ارتقای سطح مدارس جزیره خارگ است و نوسازی و هوشمند سازی این در در برنامه اجرایی این شرکت قرار داده است.

سید پیروز موسوی اضافه کرد: در سال تحصیلی جدید پروژه هوشمندسازی مدرسه ۱۰ کلاسه آزاد اجرایی و دانش آموزان خارگی از این ظرفیت بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: هر چقدر آموزش و پرورش به سمت استفاده از فناوری‌های جدید و نوین حرکت کند به طور حتم در پیشبرد امور می‌تواند بهتر و شایسته‌تر گام بردارد و در این راستا شرکت پایانه های نفتی ایران در حد توان خود با آموزش و پرورش همکاری لازم را خواهد کرد.

موسوی تصریح کرد: در راستای توجه به مسائل اجتماعی و با توجه به اهمیت فضاهای آموزشی در قطب صادراتی کشور توسعه و تجهیز مدارس خارگ در اولویت ارائه خدمات به محیط پیرامونی این شرکت قرار دارد.

وی افزود: برای آسایش و رفاه حال دانش آموزان و فرزندان کارکنان جزیره خارگ از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد و به این پروژه‌ها به‌صورت فنی و تخصصی ورود و کارها به‌صورت کارگروه دنبال می شود.

موسوی خاطرنشان کرد: پروژه نوسازی و هوشمند سازی دبستان آزادی خارگ با اعتباری بیش ۱۰ میلیارد ریال در حال اجرا است و در مهرماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.