۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۳۹

برگزاری نشست مشترک ایران و مکزیک درباره سازمان های حمایتی

نشست مشترک وزارت توسعه اجتماعی مکزیک و نمایندگان وزارت تعاون، سازمان بهزیستی، یونیسف و کمیته امداد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،‌ این نشست به دو برنامه موفق سازمان های حمایتی کشور می پردازد.

برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه از سوی سازمان بهزیستی و صندوق فرصت های شغلی ازسوی کمیته امداد امام خمینی(ره) جزو تجربه های موفقی است که در این نشست به مسئولان مکزیکی ارائه می شود.

مکزیک از سال ۱۹۹۷ یک برنامه جامع کاهش فقر براساس فقر چندبعدی اجرا کرده است که این برنامه از نظر سازمان های بین المللی برنامه ای موفق برای کاهش فقر بوده است.

تدوین برنامه فقر زدایی منسجم و یک پارچه، طراحی نهاد مستقل "کنوال" برای اندازه گیری فقر چندبعدی و ارزیابی برنامه های رفاهی-اجتماعی حمایتی زیر نظر رئیس جمهور و یک گروه مستقل علمی غیردولتی و پرداخت یارانه نقدی مشروط برای کاهش توام فقر و افزایش شاخص های سلامت و آموزش در کشور جز برنامه های مکزیک برای کاهش فقر بوده است.

دستاورد این سفر چهار روزه هیات مکزیکی امضاء تفاهم نامه پیرامون تبادل تجربیات و انجام مشاوره تخصصی در حوزه های سنجش فقر و ارزیابی برنامه های اجتماعی فردا بین معاون رفاه وزیر تعاون و هرناندز رییس سازمان کنوال خواهد بود.

مهناز قربانی مقانکی

