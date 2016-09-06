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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۵۰

مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛

ژاپن برابر تایلند به پیروزی رسید

ژاپن برابر تایلند به پیروزی رسید

تیم ملی فوتبال ژاپن که در اولین بازی خود در رقابتهای مقدماتی المپیک ۲۰۱۸ روسیه برابر امارات شکست خورده بود، برابر تایلند به برتری رسید.

 به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوم از مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در منطقه آسیا در گروه دوم عصر امروز تیم های ملی فوتبال تایلند و ژاپن به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری 2 بر صفر ژاپنی ها خاتمه یافت.

در این مسابقه «هاراگوچی» در دقیقه ۱۷ و «تاکوما آسانو» در دقیقه ۷۶ برای سامورایی‌ها گلزنی کردند.

تیم ملی فوتبال ژاپن که در اولین مسابقه خود در کشورش با نتیجه دو بر یک مغلوب امارات شده بود با سه امتیازی که امروز به دست آورد فعلا بالاتر از امارات در رده سوم جدول گروه دوم قرار گرفت.

در بازی دیگر این گروه هم امشب امارات و استرالیا به مصاف هم خواهند رفت. 

کد مطلب 3763033

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